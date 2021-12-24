Президент Армении Армен Саркисян, занимающий номинальную должность и оказавшийся вне активного политического поля, не перестает напоминать о себе посредством абсурдных заявлений в иностранных СМИ. Так, в интервью зарегистрированному в Гонконге интернет-изданию Asia Times Саркисян назвал беспочвенными обвинения Азербайджана в том, что Армения уничтожила 70 мечетей на территории Карабаха.

«Во-первых, там (в Карабахе – ред.) всего одна мечеть, а армянских церквей множество. Я лично приветствовал реставрацию мечети в Шуше, которая полностью была завершена при участии христиан и мусульман. Она полностью отреставрирована… И если азербайджанцы отреставрируют хоть одну церковь, то я попрошу прислать мне фотографии», – сказал Саркисян.

Несмотря на эти заявления, президенту Армении все же не отвертеться от облетевших мир кадров армянского вандализма в Карабахе. За десятилетия армянской оккупации 63 из 67 мечетей Карабаха были разрушены и осквернены.

Мечеть XVIII века в освобожденном от оккупации селе Мемер Губадлинского района, также как и культовое сооружение в Зангиланском районе, использовались как свинарник. В еще одной мечети в селе Кянд Горадиз Физулинского района наряду со свиньями паслись коровы. Размещая домашний скот в мечетях, армяне проявили свою ненависть к азербайджанцам. Такое варварское обращение с культурным наследием на оккупированных территориях, включая уникальные памятники особой важности, следует рассматривать как угрозу всемирному наследию.

Армянский вандализм проявился не только на оккупированных территориях Азербайджана. Сотни мусульманских кладбищ, гробницы и мечети были разрушены на территории самой Армении. Считая себя цивилизованной нацией с богатой культурой, которая в основном цинично украдена у соседних народов, армяне планомерно уничтожали следы, доказывающие факт присутствия на «древнеармянских землях» азербайджанцев. Даже покидая территорию Кяльбаджарского и Агдамского районов, жившие на азербайджанских землях армяне, прихватив свои унитазы, поджигали дома и вырубали леса, чтобы они не достались тем, кого они изгнали из этих краев много лет назад.

Следует отметить, что на территории современной Армении расположены несколько мечетей. В ереванском районе Конд находится мечеть Тапабаши (датируется 1687 годом), который в советские годы приспособили под жилой дом.

От ереванской мечети Абас Мирзы (Сардара), построенной в 19 веке, остался лишь маленький фрагмент стены. Еще одна мечеть находится в селе Андокаван (датируется 17-18 веками), другая — в Зоракерте (датируется 19-20 веками). Оба культовых сооружения находятся в очень плачевном состоянии и на грани уничтожения. Печальна судьба Демирбулагской мечети в Ереване, снесенной в 1988 году под влиянием слухов о якобы разрушении армянской церкви в Баку.

Саркисян, говоря о том, что в Карабахе находится всего одна мечеть, которую армяне в 2019 году «отреставрировали» при помощи иранских специалистов, имел в виду Верхнюю мечеть Говхарага. В ходе этих работ был нанесен серьезный ущерб художественно-эстетическому облику мечети с целью изменения ее первозданного вида и уничтожения тем самым свидетельства принадлежности культового сооружения Азербайджану. К сведению президента Армении, в одной только Шуше было 9 мечетей.

Что касается слов Саркисяна о том, что в Карабахе множество армянских церквей, то большинство из них являются христианскими храмами, относящимися к наследию Кавказской Албании. Выдавая эти памятники за армянские храмы, фальсификаторы хотят скрыть неоспоримые факты переселения армян на азербайджанские земли с начала XIX века и сфабриковать «исторические доказательства» якобы тысячелетнего их присутствия в Карабахе. Заявляющим об «уничтожении» Азербайджаном христианского наследия в Карабахе впору обратить внимание на состояние церквей и монастырей на территории Армении. Судя по армянским СМИ, эти культовые сооружения превращаются в места для проведения попоек и мусорные свалки, а на первом этаже самой большой церкви Еревана функционирует общественный туалет.