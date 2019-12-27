«Токсичные» парламентарии жаждут переизбрания

Тема внеочередных парламентских выборов, в ближайшие два месяца, будет самой актуальной и обсуждаемой в Азербайджане. Желающих попасть в новый состав Милли Меджлиса, как уже отмечали коллеги, намного больше, чем реальных депутатских мест. Выдвигаются многие и по разным причинам.

Кто-то просто решил проверить свой реальный рейтинг, работая на перспективу. Кто-то не работает на перспективу, а просто жаждет громко заявить о себе, чем уподобляет выборы в ММ национальному отбору на песенный конкурс «Евровидение». Кто-то, формально давно присутствующий на политической арене, понимает важность хотя бы формальной имитации бурной деятельности. А кто-то, из числа действующих парламентариев, прет на выборы, напрочь игнорируя такой важнейший аспект, как давно и основательно подмоченная репутация.

Сразу замечу, что далеко не все из действующих парламентариев, баллотирующихся на нынешних выборах в ММ, имеют плохое реноме в обществе. Наоборот, назову, как минимум, трех человек, которые заслуженно, на мой взгляд, переизберутся в новый состав парламента. Это Захид Орудж, Ганира Пашаева, Адыль Алиев. Они, на мой взгляд, просто непобедимы в своих округах. Потому, что активно и очень плотно работают с избирателями, досконально знают их проблемы и реально способствуют их решению за счет своих личных связей и авторитета.

Но, увы и ах, гораздо больше среди борцов за кресла парламентариев нового созыва тех, кого смело можно назвать прозаседавшимися. К числу таковых, вне всякого сомнения относятся Хады Раджабли, Араз Ализаде, Фазаил Агамалы, Гудрат Гасангулиев, Афлатун Амашев. Чем, к примеру, запомнился глава Совета прессы, этот «птенец из гнезда Али Гасанова», господин Амашев? Ничем. И это было ожидаемо.

Совершенно серый и посредственный журналист, но замечательный конъюнктурщик стал бессменным главой СП исключительно благодаря поддержке позорно уволенного господина Гасанова. Сейчас же, лишившись некогда крепкой «крыши», он надеется пролезть в ММ, стараясь заручиться для этого поддержкой у одной из групп влияния. Иначе переизбраться у Амашева не получится. Но, он не просто игнорирует здравый смысл и фактор своей насквозь мокрой репутации, но и участвует в пиаре собственного сына.

Активно пиарит своего сына и бессменный руководитель карманной псевдо-оппозиционной партии «Ана Ветен» Фазаил Агамалы. Он жаждал оставить отпрыску в наследство партию, а заодно и насиженное кресло в ММ. При этом сам Фазаил-бей, который запомнился попыткой представить «вора в законе» Ровшана Ленкоранского в качестве примера для азербайджанской молодежи, сам тоже хочет восседать в парламенте следующий срок. И это при том, что его анти-рейтинг является одним из самых высоких в стране.

Конкурировать с ним могут только такие персонажи, как Хады Раджабли и Араз Ализаде. С пугающей регулярность эти двое делали совершенно циничные, глупые, отталкивающие заявления. Перечислять всю ту ересь, что умудрились огласить два этих господина не буду. Зачем цитировать то, что является позорным для любого гражданина Азербайджана, а тем паче для депутата отечественного парламента?! Скажу лишь, что с такой репутацией, как у этих двух, в странах Запада давно уходят с политической арены, не имея никаких шансов на возвращение туда. И я вряд ли ошибусь, если скажу, что проигрыш Раджабли и Ализаде на нынешних выборах отечественная общественность встретить с радостью и облегчением.

Аналогичные эмоции, на мой взгляд, вызовет и фиаско на нынешних выборах председателя еще одной псевдо-оппозиционной партии «Народный фронт единого Азербайджана» Гудрата Гасангулиева. Он уже долгие годы изображает некий новый тип «оппозиционера», который всегда и во всем практически выступает с единых позиций с правящей партией. Источники финансирования ПНФЕА, мягко говоря, не прозрачные. Народная молва утверждает, что Г.Гасангулиев давно находится в кармане у одного чрезвычайно известного отечественного министра-олигарха. Соответственно, его же рупором он всегда был и остается.

«Сейчас иногда говорят, что надо выдвигать молодежь. Для выдвижения нужна подготовленная молодежь. Молодые люди должны показать себя в общественно-политической жизни. Я открыто говорю, что молодой человек должен высказывать свое отношение к какому-либо экономическому, международному вопросу, должен выступать в прессе. То есть он должен делать то, что делает политик, чтобы избрать его в парламент»,- заявил давеча Гудрат-бей.

Его устами, надо полагать, глаголет именно патрон господина Гасангулиева, чрезвычайно влиятельный министр-олигарх. Который обеспокоен возможным омоложением парламента, попаданием туда новых лиц. Остается только понять, неужели господин Гасангулиев и его патрон против кадровой политики президента Азербайджана Ильхама Алиева, в результате которой масса новых и молодых профессионалов стали министрами?!

Нет, если это так, то пусть лидер «ПНФЕА» открыто заявит об этом. Если он, конечно, не забыл, что формально является оппозиционером. Впрочем, и без того понятно, что перед нами совершенно трагикомичная фигура, которая ожесточенно борется за сохранение своего статуса. В конце концов, его цена выше, покуда он является депутатом ММ. Без соответствующего мандата, он превращается всего лишь в руководителя одной из многочисленных псевдо-оппозиционных партий. Вот и рвется Гудрат-бей в ММ. Как, что мы уже отметили, и некоторые иные, откровенно «токсичные» парламентарии. Что получится из их потуг, покажет время…