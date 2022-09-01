Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу страны на совместном заседании палат парламента, предложил провести осенью 2022 года внеочередные президентские выборы. Об этом сообщает nur.kz.

«Я рекомендую ограничить срок полномочий президента одним сроком в 7 лет. Но переизбрание запрещено», — сказал он.

«Как вы знаете очередные выборы президента должны состояться в 2024 году, а парламента — в 2025 году. Считаю необходимым приступить к комплексной перезагрузке ключевых госинститутов в соответствии с новой стратегией. Это позволит нам активизировать совместную работу для благополучия каждого гражданина и процветания страны. Политическая традиция, когда власть держала свои планы в секрете от общества, должна уйти в прошлое. Сегодня я намерен всенародно представить график будущих избирательных компаний. Предлагаю осенью провести внеочередные выборы президента», — заявил Токаев.