Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал законы, которые сокращают полномочия главы Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба лидера республики.

«В ходе торжественной церемонии глава государства подписал (…) конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам реализации послания главы государства от 16 марта 2022 года», — говорится в заявлении.

Теперь родственники лидера страны не смогут занимать руководящие должности в государственных и квазигосударственных структурах. Кроме того, ограничат участие президента «в формировании верхней палаты парламента» и в работе местных органов власти. Теперь будет перестроена вся система проведения выборов в парламент из-за перехода на смешанную избирательную систему.