Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в случае необходимости готов исполнять полномочия президента Дональда Трампа, если с ним что-то случится.

Об этом он сказал в интервью USA TODAY.

На вопрос, готов ли он взять на себя роль президента США, Вэнс сказал, что «за последние 200 дней получил много полезного обучения на рабочем месте».

Он при этом добавил, что Дональд Трамп обладает «невероятно крепким здоровьем» и «невероятной энергией» и работает дольше всех в Белом доме.

«Да, случаются ужасные трагедии. Но я уверен, что президент США в хорошей форме, дослужит до конца своего срока и сделает великие вещи для американского народа», – сказал вице-президент США.

«И если, не дай Бог, случится ужасная трагедия, я не могу представить лучшего обучения на рабочем месте, чем то, которое я получил за последние 200 дней», – добавил он.

На момент завершения второго президентского срока Дональду Трампу будет 82 года, что сделает его самым пожилым президентом США в истории.

Несмотря на это, а также несмотря на конституционное ограничение президентских сроков, соратники Трампа предложили позволить ему баллотироваться на высший пост в третий раз.

Сам Трамп, однако, в последнее время это отвергает и называет Джей Ди Вэнса своим наиболее вероятным преемником.