Тофик Зульфугаров: «Ереван склоняется к тому, чтобы единственным карабахским посредником была Россия, но…»

Армения всякий раз пытается завлечь в этот конфликт Россию, таким мнением подделся с # экс-глава МИД Азербайджана Тофиг Зульфугаров, комментируя армянскую атаку со стороны Зангилана.

«С одной стороны, на границе с Зангиланом армянские пограничники подняли российский флаг, а с другой, видим, как сегодня с этого направления была совершена попытка атаки. Это часть армянского плана по расширению боевых действий. Мы видели, как были нанесены тактические ракетные удары с территории Армении. Они пытаются активизировать ОДКБ, но пока у них это не получается», — сказал эксперт.

По его словам, Ереван склоняется к тому, чтобы единственным карабахским посредником была Россия, потому что остальные сопредседатели далеко и заняты своими делами, и Армения не хочет допускать в этот процесс Турцию.

«Заявления Эрдогана открыто говорят о том, что Турция хочет быть участником процесса и для этого у нее есть основания, потому что по Московскому договору 1921 года Турция является гарантом статуса Нахчывана. Плюс у них есть определенные обязательства, вытекающие из двусторонних договоров, подписанных между Азербайджаном и Турцией. Поэтому если Азербайджан повесит флаг Турции на приграничных территориях с Арменией, это будет о многом говорить», — сказал он.

Аналитик также добавил, что мириться должны не только конфликтующие стороны на переговорах, в первую очередь мириться должна общественность.

«В таких условиях к посредникам должно быть доверие. К сожалению, мы не можем сказать, что полностью доверяем России, потому что ее нейтральность имеет и дипломатический, и военно-политический, и информационный крен в сторону Армении, и она свою позицию стабильно не меняет на протяжении всего конфликта. Для того, чтобы сбалансировать эту ситуацию мы бы хотели видеть за столом переговоров Турцию», — подчеркнул он.

По мнению Зульфугарова, именно такой подход ждет общественность от правительства и, скорее, так и будет.

«Даже сопредседатели долгое время говорили о том, что необходимо усиление доверия между сторонами. Азербайджанская общественность желает, чтобы была сбалансированная схема представительства посредников», — добавил он.

Говоря о самих переговорах, аналитик сказал, что без переговоров войну завершить невозможно, даже если азербайджанская армия полностью освободит свои земли и выйдет к границам Армении.

«Даже если эта линия соприкосновения будет совпадать с линией границы, то все равно этот вопрос и другие вопросы, такие как снижение напряжения на границе, будут решаться переговорами. После войны всегда бывают переговоры. После второй мировой войны по сей день идут переговоры между Россией и Японией о статусе Курильских островов. В любой войне должна быть поставлена точка за столом переговоров, политическая и юридическая. Теперь в любых этих процессах мы бы хотели видеть Турцию, тем более что это уже исторически так сложилось», — резюмировал он.