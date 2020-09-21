Тофик Зульфугаров: Армяне «голосуют ногами»

Ситуация в Товузе вновь обострилась, ночью МО Азербайджана заявило о том, что азербайджанская система ПВО сбила армянский беспилотник, а уже утром появилась информация о том, что погиб военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Азербайджанской Армии.

Политолог Тофиг Зульфугаров, комментируя ситуацию для #, сказал, что война – это дело времени.

«Когда мы говорим о возможных военных действиях, мы должны исходить из логики, которая исходит из определенных заявлений армянской стороны и ее действий. Все это показывает, что манипуляции возможностью возобновления военных действий являются определенным инструментарием, благодаря которым руководство Армении укрепляют свою власть. Они сейчас демонстративно показывают, что вообще отказались от какого-либо поиска компромисса», — отметил эксперт.

Зульфугаров также добавил, что если в начале конфликта армяне поднимали вопрос безопасности армян, проживающих на территории Азербайджана, то теперь они претендуют на все земли, которые находятся под их контролем.

«Выдвигая такие завышенные требования, они должны были предполагать, как к этому отнесется Азербайджан. Т.е., они знают, на что идут. Заявления президента еще раз подтверждает, что они выбрали войну, а не переговоры. Нам остается оценить эту реальность и быть готовыми к ней», — подчеркнул он.

Комментируя ситуацию в регионе вообще, и в Восточном Средиземноморье в частности, эксперт подчеркнул, что война очень активно ведется на информационном поле.

«Сейчас армянское лобби в России, а именно проармянские СМИ, комментируя ситуацию в Восточном Средиземноморье, активно пропагандируют кризис в отношениях Турции и России, хотя все происходит в точности до наоборот — Анкара и Москва договариваются и решают многие региональные вопросы. И это реалистичная политика — Россия осознает, что иметь Турцию на своих южных рубежах в качестве партнера выгоднее, чем противника. Тут можно приводить неисчислимое количество примеров, начиная от ситуации в Украине и уже заканчивая армяно-азербайджанским конфликтом», — считает эксперт.

По его мнению, партнерство Анкары и Москвы развивается, несмотря на желание определенных сил вызывать кризисы, и руководству двух стран пока удается их обходить.

«Войны России с Турцией и с Азербайджаном хотят именно армяне. Москва хорошо это понимает, более того, там осознают, что виновником всех бед армян в итоге вновь назовут Россию и пророссийскую «пятую колонну» в Армении. В такой обстановке я не верю в заинтересованность России вступаться за Армению. Поскольку в Кремле понимают, что армяне свой цивилизационный выбор сделали, они для себя выбрали Запад. А от России они на данном этапе получить ничего не могут», — добавил он.

Аналитик считает, что для армян прозападный вектор — это жизненно важный вопрос. «Потому как их экономическая и демографическая ситуация требует серьезных мер, направленных на структурное спасение государственности, которую Армении подарили, однако у этого образования нет перспектив. Вот армяне и «голосуют ногами» — они просто покидают Армению», — сказал он.

Аналитик добавил, что пропагандистские сбросы про ливанцев, сирийцев, а сейчас и про курдов — это сказки, созданные на фоне неполноценности их демографической ситуации.

«Все эти фейки связаны с демографией. Им нужно заполнять пустоты экзотическими элементами. Проще было бы вернуть в страну трудовых мигрантов, которые разбросаны по всему миру. В таком положении обезлюдевшей Армении и еще более обезлюдевшего Карабаха их политическая элита предопределила ход событий. И хорошо, что наше руководство видит эти тенденции и готовится к ним. Я думаю, что мы должны нанести удар тогда, когда нам это будет выгодно», — резюмировал он.