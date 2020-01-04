Тофик Аббасов: «Риск большой войны и крови в регионе стал куда выше»

На вопросы # отвечает политолог Тофик Аббасов.

— Как Вы считаете, была ли гибель главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани событием неизбежным и ожидаемым?

— Гибель Касема Сулеймани в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада является событием, логически вытекающим из всего того, что в последнее время происходит на Ближнем Востоке. Но тут важно подчеркнуть, что Сулеймани являлся руководителем официального государственного спецподразделения. Это был один из столпов иранской военно-политической элиты.

Он лично отвечал за положение дел в Сирии, Ираке и других странах, где столкнулись интересы США и региональных сил. Он был важным участником анти-террористических действий со стороны восточной коалиции. Речь идет об Иране, Ираке, России, Сирии и организации «Хезболла», которые с середины 2015 года стали системно уничтожать террористическую сеть.

Американцы, действую в имперских традициях и в стиле переиначивания процессов в собственных интересах, обвиняли Иран в «поддержке терроризма», чего в реальности не было. На самом деле США и их союзники в лице Израиля, ОАЭ, Бахрейна и Саудовской Аравии играли в собственную игру, поддерживая террор. Говоря конкретнее, именно США пошли против сил и стран, которые реально боролись с террором.

Убийство Касема Сулеймани является одним из доказательств того, какие методы готовы выбирать американцы, реализовывая собственные планы и рискуя не своими ресурсами, а ресурсами других стран. Это вызов сообществу, когда мировой лидер ведет себя как слон в посудной лавке и осознанно провоцирует риски в ближневосточном регионе ради своих интересов.

— Глава Госдепартамента США Майкл Помпео выступил с утверждением, что иракцы радуются новости об убийстве генерала Касема Сулеймани. В тоже время, два крупнейших блока в парламенте Ирака — «Саирун» и «аль-Фатх» — призвали после гибели главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции принять закон о выводе иностранных войск с территории страны. Проще говоря, и в этом вопросе США говорят неправду?

— Давайте начнем с того, что само пребывание американских войск в Сирии, Ираке и вообще на Ближнем Востоке, как ни крути, является незаконным и олицетворяет оккупацию. Незаконно их пребывание и в Афганистане, где они опираются на марионеточное руководство, игнорируя волю большинства политических и общественных сил, отвернувшихся от правительства, называемого Вашингтоном законным. В Афганистане бал правят силы, за которые проголосовало не большинство, а меньшинство граждан этой страны, в основном жители Кабула и отдельных регионов севера страны. Это тема другого характера.

Руководство Соединенных Штатов и не делает секрета из своих целей на Ближнем Востоке. Президент Дональд Трамп недавно открыто заявил, что в Сирии американцев интересует, прежде всего, контроль за нефтеносными районами.

Все, что происходит вокруг, а речь идет о хаосе, ставшем логическим итогом провальной американской политкии, их не волнует. По сути, это косвенное признание захватнической политики американского истеблишмента в регионе. И не стоит удивляться тому, сколь сильно отличается заявление госсекретаря США Помпео от позиции двух крупнейших блоков в парламенте Ирака.

Дело в том, что американские войска в том же Ираке пользуются весьма слабой поддержкой со стороны населения данного государства. Послушав американцев, можно прийти к выводу, что весь мир стоя аплодирует политике Вашингтона в мире. Не будем забывать, что Америка все больнее ударяет даже по позициям своих союзников. Европа уже не скрывает своего гнева и возмущения.

Лидер иракских шиитов Муктада ас-Садр недавно заявил, что он против Ирана, но еще больше он против присутствия американских сил в Ираке, назвав их оккупационными. В целом иракская политическая элита является сторонницей защиты суверенитета страны от внешнего, в том числе, и от американского вмешательства.

Иран, зная о чаяниях иракской политической элиты и большинства граждан этой страны, пользовался этим обстоятельством в своих интересах. Но тут как раз наблюдался тот самый случай, когда Тегеран предпринимал шаги по нейтрализации действий США, Израиля, Саудорвской Аравии и других государств, заинтересованных в ослаблении влияния Ирана в регионе. Естественно, Вашингтон такой расклад не устраивает. От этой конъюнктуры и вытекает заявление Помпео, мягко говоря, не отражающее действующее положение вещей, когда страна, находящаяся в 7 тысячах милях от Персидского залива, пытается решать проблемы региона.

— Москва расценивает убийство иранского генерала Касема Сулеймани в результате американского ракетного удара по окрестностям Багдада как авантюрный шаг, который приведет к росту напряженности во всем регионе. Как Вы считаете, какими будут конкретные шаги со стороны РФ и как в целом убийство Сулеймани скажется на ситуации в регионе Ближнего Востока?

— Москва никогда не скрывала своих союзнических отношений с Тегераном и Багдадом. И заявление МИД России является логичным. В целом же замечу, что ситуация на Ближнем Востоке и до убийства Касема Сулеймани была очень напряженной, напоминающей бурлящий котел.

Теперь же после убийства главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции ситуация вовсе будет развиваться в опасном направлении. Страны-участницы антитеррористической операции, в первую очередь, это Иран и Россия, получили своеобразный карт-бланш на действия по выдавливанию американских сил из региона.

По сути, воюя против антитеррористических сил, американская сторона продемонстрировала, что именно она поддерживает ИГИЛ, «Аль-Кайду» и прочие террористические организации. В этих условиях ни президент США Трамп, ни госсекретарь Помпео, на мой взгляд, не возьмут на себя смелость утверждать, что убийство Касема Сулеймани помогло решить какую-то важную задачу. Наоборот, впору говорить о том, что риск большой войны и крови в регионе стал куда выше, и под большим риском окажутся американские военные базы.

— Есть ли в этой связи риски для Азербайджана?

— Прямого отношения к Азербайджану и региону Южного Кавказа события, происходящие на Ближнем Востоке, не имеют. Однако Баку всегда выступал против плана культивации террора и попыток использовать его инстурментарий в региональных проблемах. Изменения этой позиции не будет, борьба с террором останется главным трендом политики Баку.

Сообществу известно, что Азербайджан на себе испытал разрушительные свойства армянского террора, и, к сожалению, мы пока еще не можем утверждать, что угрозы и вызовы искоренены. Армянский террор пока еще осатется проблемой не только для нашего региона, но и для мирового порядка.

Подразделять террор на хороший и плохой нельзя, хотя, отдельные государства придерживаются такого подхода, проявляя цинизм и фальшь в борьбе с разрушительной стихией.

Наша страна всегда активно поддерживала борьбу с международным террором, являясь сторонницей внятной и предсказуемой политики. Это прагматично и разумно. Будучи страной с устойчивой субъектностью, Азербайджан не может позволить себе бездействие. Мы останемся в одном строю со странами, противостоящими силам, которые сеют хаос, используя для этого террор и насилие.