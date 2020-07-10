Тофиг Зульфугаров: «Оглядываться на реакцию Ирана в этом вопросе неправильно»

Посол Ирана в Армении Аббас Бадахшан Зохури в эфире общественного телевидения Армении, говоря об открытии посольства Армении в Израиле, сказал, что «Иран уважает решение Армении открыть посольство в Израиле».

При этом, по его словам, Израиль всегда пытался испортить отношения Ирана с лучшими соседями. «Мы наши тревоги всегда выражаем во время наших встреч с официальными лицами. Наша позиция заключается в следующем: у нас хорошие отношения с соседями, и мы не хотим их портить», – сказал Зохури.

Тем не менее, на сегодня Азербайджан еще не имеет посольство в Израиле, хотя и имеет хорошие отношения с еврейским государством. Одной из причин отсутствия азербайджанского дипломатического представительства в Израиле, по мнению экспертов, являются отношения Азербайджана с соседним Ираном.

Комментируя # данный вопрос экс глава МИД Азербайджана Тофиг Зульфугаров, сказал, что Азербайджан, как и любое суверенное государство, имеет право иметь отношения с тем, с кем считает нужным.

«Поэтому оглядываться на реакцию Ирана в этом вопросе неправильно. Мы имеем дружеские отношения с Ираном, но мы стали независимым государством, чтобы самим принимать решения. Мысль открытия посольства Азербайджана в Израиле – это запоздалый шаг и чем скорее это произойдет, тем это будет лучше», — сказал Зульфугаров.

Что касается ирано-армянских отношений, по мнению аналитика, то они давно вызывают в Азербайджане недопонимание и удивление как со стороны официальных лиц, так и со стороны общественности.

«Мы видим некое раздвоение, в рамках которого, Иран вместо мусульманской солидарности имеет продвинутые отношения с Арменией. Основы этих отношений были заложены тогда, когда при посреднической миссии Ирана была захвачена Шуша. Это было в мае 1992 года, я сам тогда был в составе азербайджанской делегации в Тегеране. Исходя из этого, трудно себе представить, как иранская сторона закрыла глаза на такое и более того, начала выстраивать отношения с Арменией, — подчеркнул он.

Эксперт также добавил, что азербайджанская сторона всегда критиковала такой подход южного соседа.

«Вне зависимости от того, как к этому будет относиться Иран, открытие посольства в Израиле давно созревшая тема. Я бы не сказал, что официальная позиция Ирана противоречит общепринятым нормам взаимоотношений. В данном случае оккупация армянами азербайджанских территорий неоднократно была предметом соответствующих заявлений иранской стороны. Но наряду с этим мы видим, что определенные круги в Иране осуществляют развернутые отношения с Арменией, которые касаются многих направлений», — сказал он.

По словам Зульфугарова, это не только противоречит духу взаимоотношений Азербайджана и Ирана, но она также может накалить ситуацию и в самом Иране.

«Поэтому, возможно, одним из сдерживающих моментов в отношениях Ирана и Армении является азербайджанское население на севере Ирана. Они все более чувствительно относятся к проблемам соотечественников, которые проживают в Азербайджане», — добавил он.

Эксперт также считает, что попытки иранского руководства расширить взаимоотношения с Арменией натыкаются на позицию азербайджанцев, которых в Иране десятки миллионов и которые занимают очень большие посты в иранском истеблишменте.

«Поэтому ситуация очень сложная и неоднозначная. Открытие посольства Армении в Израиле касается уже армяно-иранских взаимоотношений. На сегодня практически все страны постсоветского пространства открыли посольства в Израиле и даже главы государств совершали визиты в это государство. Азербайджан также принимает ряд действий по расширению сотрудничества отношений с Израилем. Так, что пора открывать посольство», — резюмировал он.