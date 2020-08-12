Тофиг Зульфугаров: «Без обсуждения с Москвой, Турция в таком масштабе на Южном Кавказе не появилась бы»

Завершились самые масштабные в истории Азербайджана и Турции военные учения. Стоит отметить, что данные учения проводились после недавнего обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе в товузском направлении, и стали ответом на российско-армянские военные учения.

В это же время в Азербайджане произошли изменения в МИД, и был назначен новый глава структуры — Джейхун Байрамов, который первый визит совершил в Анкару, как раз по завершению этих учений. Причем поехал он в Турцию не один, а с министром обороны Закиром Гасановым, где главы ведомств встретились со своими турецкими коллегами, а также с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Подводя итоги военных учений, экс глава МИД Азербайджана Тофиг Зульфугаров заявил, что военно-политический союз между странами начал формироваться достаточно давно и прошел определенные стадии.

«Отношения между двумя странами нужно квалифицировать, как стратегическое партнерство, и речь, прежде всего, идет о региональных угрозах в отношении Азербайджана. Трудно представить себе участие азербайджанской армии в других точках мира, там, где Турция противостоит своим недругам. В данном случае это военно-политический союз, прежде всего, касается угроз независимости, суверенитета и экономических интересов», — отмечает аналитик.

Эксперт также полагает, что появление на этих учениях модернизированного самолета F-16 создает несколько другую атмосферу.

«Такого рода оружие не могло появиться без молчаливого согласия США. Это показывает, что в случае войны, доминирование азербайджанского оружия будет обеспечено. Также нужно сказать, что все это происходит на фоне ослабления отношений между Арменией и Россией. Мы видели, как Россия не поддержала Армению и, скорее всего, не собирается этого делать в будущем», — считает он.

Политолог также добавил, что для армянской политической элиты наступает ответственный момент.

«Либо они будут более сговорчивыми, либо же им придется пожинать плоды своей политики. Надежд на то, что они займут более конструктивную позицию немного, с учетом того, что Пашинян, прежде всего, делает ставку на популизм, а не реализм. Потому можно сказать, что регион движется в сторону широкомасштабных военных действий», — полагает он.

Зульфугаров также считает, что активизация Турции в нашем регионе не могла быть без договоренностей с высшим российским руководством.

«Это должны понимать в армянском политическом истеблишменте, чтобы не было иллюзий о возможном столкновении Турции и России. И более того, Россия не будет защищать территориальные амбиции Армении. Поэтому попытки столкнуть Россию и Турцию обречены на неудачу. Повторюсь, без обсуждения с Москвой, Турция в таком масштабе на Южном Кавказе не появилась бы», — резюмировал он.