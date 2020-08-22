Тофиг Аббасов: Эта публикация, скорее всего, провокационный контент

Мягко говоря, необычный прогноз дал один российский эксперт будущему Азербайджана. Турция «поглощает» Азербайджан с каждым годом — об этом, как передает EADaily, заявил главный научный сотрудник ИМЭМО РАН, президент Научного общества кавказоведов Александр Крылов. По его словам, политика нынешних властей Азербайджана ведёт к утрате государственного суверенитета, а зависимость Баку от Турции растёт с каждым годом. И всё более отчетливо вырисовывается перспектива превращения Азербайджана в аналог Турецкой Республики Северного Кипра, превращенной в фактическую турецкую провинцию, говорит этот человек.

Не правда ли, довольно странно, быть сотрудником научного института, называть себя ученым и при этом нести подобную околесицу? Такое ощущение, что человек находится в некой выдуманной реальности. О какой утрате суверенитета Азербайджаном можно говорить хотя бы с физической точки зрения? У нас с Турцией граница 12 км, да и то – она только с эксклавом Нахчыван. Это что же — Турция должна оккупировать еще часть Армении или Ирана, чтобы подчинить себе весь Азербайджан? Похоже на какой-то бред. Во-первых, зачем это всё Турции, учитывая, что у нас и так прекрасные отношения? А, во-вторых, как бы расценили такое поглощение Азербайджана все соседи по региону? Явно без энтузиазма.

Свой ответ словам Крылова дал по просьбе # политолог Тофиг Аббасов:

— Такого рода измышления, в лучшем случае, предположения — что Турция поглощает Азербайджан, а тот теряет суверенитет – совершенно не соответствуют действительности. Азербайджан за годы своей независимости доказал, что он состоятелен в обеспечении собственного суверенитета, и он не торгует этой своей данностью. Наоборот, пытается играть на всех полях с достоинством, с сохранением собственной гордости, и, не впадая в крайности, как это делает, например, соседняя Армения, которая добровольно согласилась на роль протектората, форпоста. Поэтому такого рода измышления безосновательны.

У нас с Турцией, как со стратегическим партнером, братской страной, очень доверительные отношения. Они могли бы быть такими и с Россией, между прочим, которая играет очень нечестно, не по правилам, подставляет Азербайджан и способствует росту напряжения в регионе через подпитывание армянской агрессии. Кстати, это совершенно не соответствует национальным интересам России, которую Запад давно желает превратить в одну большую зону нестабильности по ее периметру, используя многочисленные этно-территориальные конфликты, вроде карабахского. Поэтому тут непонятен интерес российской элиты, которая закрывает глаза на «шалости» Армении, продолжает пичкать ее вооружениями и натравливать на Азербайджан. Это очень недостойная линия поведения, и весьма непродуманная.

Напротив, с Турцией у нас полное взаимопонимание. И если Турция поглощает Азербайджан, то и Азербайджан поглощает Турцию. У нас очень сильные позиции в этой стране. Мы вложили миллиарды долларов, больше 20 миллиардов, в турецкую экономику, и один только этот факт свидетельствует о том, что мы добились настолько высокого уровня взаимодействия на базе доверительности, что не ощущаем никакого риска в этих своих действиях. У нас есть совместные проекты, у нас есть успешно реализованные региональные программы, которые доводят наши интересы аж до Южной Европы. TAP и TANAP тому подтверждение. И Азербайджан никогда не позволяет Турции говорить с собой на повышенных тонах.

У нас выработались очень гармоничные параметры взаимодействия. Мы дополняем друг друга.

Еще до недавних пор мы ощущали, насколько важную роль играют в большой политике личные отношения государственных руководителей, деятелей высокого ранга – например, Путин и Алиев всегда подтверждали, что умеют говорить без обиняков, умеют выстраивать новые смелые парадгимы – но вот с тех пор как произошли Товузские события, и Россия опять действовала в обход наших интересов, ударив нам в спину, мы поняли, что определенная часть российской элиты все-таки ведет двойную игру. Мне трудно сказать, Путин это или нет (скорее всего, нет), но те силы, которые помешали нашему нормальному взаимодействию, еще пытаются подорвать диалог наших лидеров.

Были у нас трения и с турецкой стороной, в 2008-09 гг., когда по некоторым вопросам мы не разделяли их позицию, их видение. В 2009 году Ильхам Алиев отказался ехать в Стамбул на высокий симпозиум по диалогу цивилизаций – тогда туда еще прилетала Клинтон, они хотели взять Азербайджан в тиски. Добивалась этого не только госсекретарь США, но и Реджеп Тайип Эрдоган, тогдашний премьер-министр Турции. Но Ильхам Алиев не прогнулся и сказал решительное нет. Мол, мы не разделяем вашу точку зрения, это не отвечает нашим национальным интересам. Были обиды турецкой стороны, но Азербайджан умеет держать стойку, отстаивать свои стратегические позиции.

Поэтому заявления о том, что Турция поглощает Азербайджан, навязывает нам свои условия, а мы тихо-мирно соглашаемся – не имеют никакой доказательной базы.

И вот эта публикация, скорее всего, провокационный контент, нацеленный на то, чтобы вызвать раздражение в азербайджанском политическом истеблишменте и растормошить наше руководство с тем, чтобы оно было поразборчивей. Но мы и так разборчивы. Действия нашего политического руководства показывают, что если что-то не соответствует нашим интересам, не обещает нам экономической и, вообще, геополитической целесообразности – мы на это не идем.