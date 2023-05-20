Россия обеспечит свою безопасность и найдет ответ на возможное размещение американских войск в Финляндии. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«На военно-технические меры, в том числе на возможное появление американских войск на территории Финляндии, мы найдем практический военно-технический ответ», — отметил он, сообщает ТАСС.

По словам замглавы российского дипведомства, запугать РФ «теми или иными шагами не получится». «Безопасность свою мы будем обеспечивать», — заявил Рябков.

Тем временем стало известно, что Россия уже перебросила к границам с Норвегией и Финляндией максимальное количество бомбардировщиков, способных нести ядерные боеголовки. Об этом сообщает норвежская онлайн-газета The Barents Observer со ссылкой на источник.

Как пишет издание, Россия разместила у границ Финляндии и Норвегии максимальное начиная с 2022 года количество самолетов стратегической авиации, которые базируются на авиабазе Оленья в Мурманской области. Отмечается, что ядерные боеголовки способны нести Ту-160 и Ту-95.

По данным источника The Barents Observer, именно отсюда Россия наносит большинство ударов по Украине, при этом авиабаза может практически не опасаться налета украинских дронов, поскольку от нее до границы Украины более 1 800 км.

В качестве доказательства приводится спутниковый снимок авиабазы Оленья от 7 мая. На нем зафиксированы два стратегических ракетоносца Ту-160, два дальних бомбардировщика Ту-22М3, четырнадцать единиц стратегических ракетоносцев Ту-95МС, самолет-заправщик Ил-78, три военно-транспортных Ан-22 или Ан-12, а также вертолеты. По информации источника издания, до начала российской агрессии на базе Оленья находилось лишь несколько бомбардировщиков Ту-22М3.

В статье выражается опасение, что большое количество боевых самолетов может привести к случайному столкновению с авиацией НАТО, присутствие которой усилено в этом регионе.

The Barents Observer напоминает, что в апреле Норвегия поднимала в воздух свои истребители-бомбардировщики F-35, чтобы не допустить нарушения своих границ российскими самолетами.

Как пишут норвежские СМИ, Североатлантический альянс почти удвоил свои границы с Россией после того, как Финляндия стала ее 31-м членом в апреле этого года. Швеция в конечном итоге тоже присоединится к альянсу, как только завершится процесс ратификации, уверены на Западе. Это расширит территориальное пространство НАТО как никогда раньше, а также сделает Балтийское море «озером НАТО». Вступление Финляндии в блок было самым быстрым за всю историю его существования.

Западные эксперты обращают внимание, что Арктика, которой прежде альянсом уделялось мало внимания из-за слишком враждебной природной среды и климата, стала еще одним регионом, где страны Северной Европы могут столкнуться с противостоянием с Россией. Из-за климатических изменений и роста перспектив открытия неиспользуемых пока запасов нефти, газа и других полезных ископаемых этот регион начинает вызывать повышенный интерес, что создает неожиданные и сложные проблемы.

Итак, во что могут вылиться вышеописанные действия и заявления РФ? Сосредоточение подобного рода тяжелых самолетов с ядерными зарядами близ границ страны-члена НАТО вряд ли могут не вызывать тревогу. Ведь это угроза для всего мира, если не дай Бог, случится какой-нибудь инцидент на данном участке.

Своим взглядом на эту ситуацию поделились с # известные иностранные эксперты.

Общественно-политический деятель из Финляндии, кандидат в депутаты от партии «Союз свободы» Наталья Гуллстен констатирует, что боеголовки направлены. «НАТО подошло к границе, не Россия расширяла свое влияние», — полагает она.

«Ответные меры ожидаемо будут приниматься. Странно было бы, если бы Россия никак не реагировала. По сути стратегически важный город Петербург находится близко от границы.

Вряд ли Россия будет сама провоцировать конфликт, но средства ответа на возможные провокации или начало конфликта со стороны НАТО, конечно, должны быть.

Все это, конечно же, не может не удручать. Но такова сейчас ситуация», — говорит финский политик.

Российский политический аналитик, колумнист Deutsche Welle Константин Эггерт считает, что российские угрозы не должны пугать Запад. «Любые высказывания чинов МИД или путинской администрации – это в значительной степени сотрясение воздуха и попытка скрыть тот факт, что на самом деле вступление Финляндии и, скорее всего в скором времени, Швеции в НАТО очень сильно осложнило стратегическую ситуацию для путинского режима. Потому что, в общем-то, обладая ограниченными ресурсами, в том числе и военно-стратегическими, он теперь вынужден отвечать на очень серьезные вызовы на северо-западных границах России. И для этого возможностей и активов у него не так много», — отметил аналитик.

«Главная опасность в этой ситуации проистекает не из какого-то военного превосходства России, которого не существует (РФ значительно слабее НАТО), а от возможности случайных столкновений, например, боевых самолетов, потери ядерного боеприпаса, каких-то технических аварий, которые могут привести к очень серьезным последствиям. То есть, главная проблема — это не сама по себе российская военная мощь, которая, как мы теперь знаем после войны с Украиной, не такая уж значительная, сколько некомпетентность и лживость российского военного руководства, которое просто-напросто может пойти на неприемлемые риски и привести к неприятным инцидентам со странами НАТО. Вот это, наверное, главная опасность, которая существует сегодня», — думает К.Эггерт.

В свою очередь глава Центра нераспространения ядерного оружия (Украина), кандидат политических наук Полина Синовец полагает, что, «учитывая ситуацию повышенного риска, обе стороны будут уделять особое внимание избежанию инцидентов, которые могут привести к дальнейшей эскалации войны и вступления в нее НАТО. А это неизбежно в случае такого столкновения».