Американский певец Джастин Тимберлейк объявил, что у него диагностировали болезнь Лайма. Об этом он написал в своем Instagram.

«Как многие из вас знают, я довольно закрытый человек. Но, оглядываясь назад на гастрольный тур и фестивали, я хочу немного поделиться тем, что происходит со мной, — отметил певец. — Среди прочего, я борюсь с проблемами со здоровьем».

По словам Тимберлейка, он сообщил об этом не для того, чтобы его жалели:

«А чтобы пролить свет на то, с чем мне пришлось сталкиваться за кулисами. Если вы сами сталкивались с этой болезнью или знаете кого-то, кто болеет, — вы понимаете: жить с этим может быть безумно изнурительно — и физически, и морально».

Певец признался, что был в шоке, когда только узнал диагноз.

«Но хотя бы стало понятно, почему я мог выйти на сцену и ощущать сильнейшую нервную боль, невыносимую усталость или недомогание. Передо мной встал выбор: прекратить тур или продолжать и разбираться по ходу. Я выбрал второе — радость от выступлений для меня гораздо важнее, чем временный стресс, который испытывает тело. Я рад, что не сдался», — подчеркнул Тимберлейк, подводя итоги своего мирового турне Forget Tomorrow.

Болезнь Лайма — это инфекционное заболевание, которое передаётся через укус зараженного клеща. Вызывается бактериями рода Borrelia. Симптомы: сыпь, лихорадка, утомляемость, боли в мышцах и суставах. Без лечения инфекция может поражать сердце, суставы и нервную систему.