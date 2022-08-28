Глава Apple Тим Кук в интервью Popular Mechanics сообщил, что компания намерена полностью отказаться от ресурсов Земли при производстве гаджетов, а к 2030 году планируется перейти на производство на 100% из мусора — переработанных материалов.

«К 2030 году мы хотим стать углеродно-нейтральными во всем, включая нашу цепочку поставок и использование продукции в домах и офисах наших клиентов и так далее», — отметил Кук.

В настоящее время Apple уже отказалась от использования пластика при производстве коробок для iPhone 13 и 13 Pro. Он сравнил цель на 2030 год с высадкой человека на Луне.

«Это наша долгосрочная цель — не брать ничего из земли для производства гаджетов. Да, мы достаточно сумасшедшие, чтобы думать, что мы сможем это сделать», — заключил генеральный директор Apple.