TikTok, ведущая платформа для просмотра и создания коротких видеороликов, подвела музыкальные итоги уходящего лета и анонсировала список главных треков, которые полюбились больше всего пользователям приложения в Азербайджане и по всему миру в этом сезоне.

Музыка играет важную роль в TikTok: она вдохновляет пользователей делиться своим творчеством, становится основой множества трендов и наполняет атмосферу платформы позитивом. В TikTok талантливые музыканты могут продвигать песни и находить своих слушателей в самых разных уголках мира, а любое яркое музыкальное произведение может стать популярным и обрести любовь миллионов людей.

Этим летом сообщество платформы создавало видеоролики под самую разную музыку: от энергичных танцевальных ритмов до лиричных мелодий — некоторые из которых стали настоящими гимнами сезона. Видеоролики, созданные с использованием летних хитов по хэштегу #SongSOfTheSummer, набрали уже более 5 миллиардов просмотров и объединили миллионы любителей музыки в Азербайджане и по всему миру.

Сегодня платформа представляет список главных хитов и музыкальных артистов, которые покорили сердца пользователей TikTok летом 2023 года.

Музыка лета в Азербайджане

В рейтинг главных песен этого лета среди пользователей в Азербайджане вошли произведения, как международных, так и локальных музыкантов. Любовь и признание сообщества платформы в стране завоевали треки 6 азербайджанских музыкантов — более половины из всего списка хитов.

«Pişman değilim» — Semicenk & Dogu Swag

Песня музыкантов Semicenk & Dogu Swag покорила TikTok, а видеоролики с треком набрали миллионы просмотров. Это произведение турецких музыкальных исполнителей нашло отклик среди пользователей по всему Азербайджану: они делились счастливыми моментами этого лета — большими и маленькими.

«Maşallah» — Ravi Incigöz

Трек «Maşallah» еще одного турецкого исполнителя — Ravi Incigoz — затронул сердца пользователей в Азербайджане благодаря своим красивым стихам о любви и неповторимому шарму.

«Nu Pagadi» (Remix — Ayxan Dəniz) — Balaəli

Ремикс азербайджанского музыканта Айхана Дениза на песню фольклорного исполнителя Balaəli «Nu Pagadi» дал произведению новое дыхание в современном стиле и заслуженно попал в тренды этого лета.

«Nə isə» — Miro

Еще одна песня, которая стала хитом этого лета в TikTok — «Nə isə» от музыканта Miro. Пользователи снимали под нее вдохновляющие видеоролики, делились полезными летними рекомендациями, атмосферой летнего Баку и красотой вокруг.

«Boş adamlar» — Ayaz Babayev

Песня «Boş adamlar» Аяза Бабаева удерживала лидирующие позиции в трендах TikTok в течение всего лета. Благодаря треку на платформе появился танцевальный челлендж по хештегу #boşadamlar, который набрал уже почти 6 миллионов просмотров.

«Siraa» — Andre Soueid

Одним из наиболее популярных в TikTok в Азербайджане этим летом стал ливанский музыкант Андре Суейд с его треком «Siraa».

«Şirin çağlar» (remix)- Habil Mammadov

Ремикс Габила Мамедова на песню «Şirin çağlar» подарил произведению новое звучание и помог ему обрести популярность среди пользователей TikTok.

«Makeba» — Jain

В список любимых летних треков среди пользователей в Азербайджане также попала песня французской исполнительницы Jain «Makeba», посвященная известной южноафриканской певице и активистке Мириам Макебе и вдохновившая множество позитивных видео на платформе.

«Ay ürəyim» — Türkan Vəlizadə

Эмоциональная песня «Ay ürəyim» Тюркан Велизаде также попала в список одних из самых популярных треков сезона и вдохновляла пользователей делиться моментами своего лета.

«Onun xəstəsiyəm» — Röya

Летом этого года песня «Onun xəstəsiyəm», исполненная народной артисткой Роей, успела стать одной из любимых среди пользователей TikTok. Под эту динамичную музыку пользователи показывали красивые места, делились эстетикой путешествий и другими яркими видео.

Это лето подарило пользователям TikTok множество музыкальных открытий. Ритмы главных хитов этого сезона еще долго будут вдохновлять сообщество платфоры на творчество и помогут им сохранить теплые летние воспоминания.