Тихановская заявила о готовности к разговору с Путиным

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что сможет найти нужные слова при общении с президентом РФ Владимиром Путиным.

Журналисты Deutsche Welle поинтересовались у политика, готова ли она к диалогу с российским президентом.

«Вы знаете, все мы люди, и как-то готовиться к общению с каким-то определенным человеком, я не знаю, как. Мне звонили лидеры сильных стран и, я думаю, что я найду слова, чтобы пообщаться и с Владимиром Путиным», — ответила Тихановская.

При этом она подчеркнула, что независимость Белоруссии — «это то, что вообще не обсуждается, не продается и не допускает никаких комментариев».

Ранее в интервью газете Le Monde экс-кандидат в президенты сообщила, что пока не готова вступить в переговоры с Москвой, тем не менее рассчитывает на ее поддержку.