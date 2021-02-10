Тихановская призвала Италию помочь в расширении санкций против Минска

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Италию помочь в расширении международных санкций против официального Минска. Об этом она заявила в ходе участия в онлайн-слушании комитета по иностранным делам итальянского парламента, передает Газета.Ру.

«Италия может настоять на освобождении политических заключенных и расширить санкции против «кошельков» Лукашенко», — приводятся слова Тихановской на ее сайте.

Она также отметила, что Итальянская республика может использовать свое влияние в ОБСЕ, ООН и ЕС, чтобы призвать к посредничеству в кризисе и новым выборам в Беларуси.

Кроме того, лидер белорусской оппозиции призвала Рим «проявить решительность и предпринять конкретные действия».