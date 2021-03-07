Тихановская пообещала сделать изолятор на Окрестина музеем

После смены власти в Беларуси печально известный жестоким отношением к заключенным изолятор на Окрестина станет «музеем сопротивления и свободы». Об этом объявила в субботу, 6 марта, один из лидеров белорусского протестного движения Светлана Тихановская во время визита в Лиссабон.

В столице Португалии Тихановская посетила музей Алжубе, созданный в здании тюрьмы, где во время диктаторского режима Антониу Салазара содержались политические заключенные. «Португалия стала предпоследней страной Европы, которая избавилась от диктатуры. (DW)

| 2021-03-07T03:04:22+04:00 7 марта 2021, 09:05|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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