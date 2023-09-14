Беларусы хотят услышать, что их страна не будет отдана Путину в качестве утешительного приза, заявила находящаяся в эмиграции лидер оппозиции Светлана Тихановская. Обращаясь к европейским парламентариям она призвала их поддержать европейскую перспективу для Беларуси и поднять на новый уровень отношения между Европой и демократическими силами в Беларуси.

Светлана Тихановская призвала к принятию меморандума, закрепляющего отношения между Европарламентом и оппозиционными демократами Беларуси.

По словам Тихановской, оппозиции потребуется поддержка в борьбе за установление демократии в Беларуси.

Как сообщил телеграм-канал NEXTA, Европарламент признал белорусского лидера Лукашенко причастным к войне против Украины наравне с Путиным, а также призвал Международный уголовный суд выдать ордер на его арест.

Как сообщается на сайте Европарламента, в данный момент продолжается техническая работа над текстом решений об отношениях с Беларусью. (svoboda.org)