Тихановская подтвердила, что покинула Беларусь

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в опубликованном во вторник на платформе Youtube видеообращении подтвердила свой отъезд из Беларуси, подчеркнув, что это ее самостоятельное решение.

«Это решение я приняла абсолютно самостоятельно. Ни друзья, ни родные, ни [избирательный] штаб, ни Сергей (Тихановский) никоим образом на него просто не могли повлиять», — заявила Тихановская.

«Я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие возненавидят. Но, вы знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни», — добавила она.

Ранее во вторник Государственный пограничный комитет Беларуси подтвердил, что Тихановская выехала в Литву в ночь на вторник через пункт пропуска «Котловка». (ТАСС)