Тихановская не исключила участия мужа в новых выборах, если их назначат

Оппозиционер Сергей Тихановский, находящийся в настоящее время в СИЗО, скорее всего, примет участие в новых выборах президента Беларуси, если они будут назначены, заявила его супруга – экс-кандидат на пост главы государства Светлана Тихановская в интервью газете Wyborcza

Ранее Тихановский планировал участвовать в выборах президента Беларуси, однако ему отказали в регистрации. Тихановский и ряд его сторонников содержатся под стражей с конца мая после пикета в Гродно, где произошел инцидент с двумя милиционерами, в рамках уголовного дела по статье «организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок». Позже Следственный комитет Беларуси сообщил о возбуждении дела против Тихановского по факту призывов к насильственным действиям против правоохранителей, а также по факту приготовления к массовым беспорядкам.

Тихановская вновь заявила, что сама не планирует участвовать в новых выборах. «Я не планирую этого. Хватит этой политики. Я никогда не намеревалась быть там, где оказалась. Сегодня эта деятельность является просто моей обязанностью, но политика не для меня», — сказала она.