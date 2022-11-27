«Интер Майами» близок к заключению сделки с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Об этом сообщает The Times. Американский клуб уверен, что аргентинская суперзвезда подпишет контракт после чемпионата мира в Катаре, а присоединится к команде по завершении сезона 2022/23.

Как сообщает источник, при подписании контракта с клубом, которым владеет Дэвид Бэкхем, Месси станет самым высокооплачиваемым игроком МЛС.

Также отмечается, что в помощь аргентинцу могут быть куплены его бывшие одноклубники — Сеск Фабрегас и Луис Суарес.

Напомним, что Месси перебрался в «Пари Сен-Жермен» в августе 2021 года. После 18 лет в «Барселоне» аргентинец принял решение покинуть команду. Вместе с ней он 10 раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Месси принял участие в 12 матчах команды в чемпионате Франции, забил семь голов и отдал семь голевых передач. В прошлом сезоне у аргентинца было шесть голов и 13 результативных передач по прошествии 26 игр.