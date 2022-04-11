Британская газета The Times сообщила, что Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО летом 2022 года, передает ТАСС.

По информации источников издания — американских чиновников, Финляндия подаст заявку на членство в альянсе в июне, за ней последует Швеция.

Уточняется, что вопрос членства стран в НАТО был «темой для разговоров и многочисленных встреч» на переговорах министров иностранных дел стран-членов Североатлантического альянса.

Планируется, что Швеция и Финляндия расширят возможности НАТО в сфере сбора разведданных и в рамках усиления ВВС.

Финляндия и Швеция ранее заявляли, что не планируют вступать в НАТО. Однако в связи с началом спецоперации РФ на Украине жители этих стран стали высказываться за вступление в организацию. В НАТО им пообещали «мгновенное» членство и призвали скорее определяться с выбором.