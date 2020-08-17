Теряем почву: одна из причин засоления территорий – неправильное орошение

Наша страна в последние годы делает ставку на развитие сельского хозяйства, но это невозможно без земель с плодородной почвой. Между тем, в Азербайджане немало земель с засоленной почвой и в будущем таких земель может стать еще больше.

Директор Института почвоведения и агрохимии Национальной академии наук Азербайджана Аловсат Гулиев заявил о том, что в Азербайджане возникла угроза засоления территории площадью до 500 тысяч гектаров, передает Trend. В основном это территории на Кура-Аразской низменности, в Кюрдамирском, Зардабском, Сабирабадском, Саатлинском, Сальянском, Нефтчалинском районах. По словам Гулиева, засоление почвы происходит из-за неправильного орошения.

Он считает, что нужно создать кадастровую карту земель Азербайджана, где должны быть отражены пригодные и непригодные для сельского хозяйства земли.

В то же время следует вести учет земельных ресурсов и определять их агроэкологическое состояние. Также необходимо предпринять комплексные меры, важнейшие из которых — экономия поливной воды и обеспечение ее правильного распределения.

Эколог Фикрет Джафаров заявил #, что приведенная цифра – 500 тысяч гектаров вполне реальна.

«Речь идет о вторичном засолении почвы из-за неправильного орошения. В советский период на строительство дренажных систем были затрачены большие средства. Но проблема в том, что построенные много лет назад дренажные системы практически вышли из строя, особенно в центральной части Азербайджана. Избыточный полив повышает уровень соленых грунтовых вод, они выходят на поверхность, испаряются и засоляют почву. В основном, земли на данных территориях использовались под хлопковые поля, которые заливали водой. Чтобы решить проблему засоления нужны новые дренажные системы, промывание почвы, налаживание нормальной системы орошения»,–отметил он.

По его словам, и сейчас два сбросных канала действуют, но полного сбора дренажной воды не происходит.

Как отметил эколог, проблема засоления почв в Азербайджане имеет место уже давно, и о ней немало говорят, но нужны и конкретные действия.

«Что-то делается в этом направлении, но недостаточно. В Азербайджане порядка миллиона гектаров земли, которые раньше, еще лет 20-30 назад, были плодородными, сейчас они засолены.

Технология восстановления вторично засоленных почв простая, но процесс этот небыстрый и дорогостоящий. По нашим подсчетам, –говорит эколог, – на восстановление одного гектара придется потратить 10-15 тысяч манатов, и речь тут идет только о работе. На восстановление дренажной системы уйдет минимум пять лет. Промывка земли займет 3-4 месяца, но если будут идти дожди, это существенно облегчит задачу. После промывки нужна будет сухая рекультивация земель».

Возможно, для того, чтобы решить проблему понадобится принятие соответствующей Государственной программы, предоставление льгот для тех, кто готов будет этим заниматься, считает он.

Есть в Азербайджане и солончаки, то есть первично засоленные почвы. Теоретически их тоже можно было бы очистить, но овчинка, как отмечает Джафаров, не будет стоить выделки. Это было бы дорого, а такая почва не имеет гумусного слоя, значит, плодородия от нее ждать не стоит. Куда более эффективно делать ставку на вторично засоленные почвы, ведь они могут быть реанимированы.

Эколог Тельман Зейналов отметил, что немало земель в нашей стране находятся в аридной зоне. По его словам, в советское время очищению засоленных почв уделялось большое внимание, потом же все было пущено на самотек.

«Одна из причин того, что засоленных почв стало больше – это изменение климата, он сейчас более засушливый, чем раньше. Стало меньше дождей, редко выпадает снег. Неправильное орошение тоже сыграло свою отрицательную роль. Во многих местах на глубине от 40 см до 2 метров наблюдается скопление солей, и там орошение должно быть капельным. К тому же, такой вид орошения позволяет существенно экономить воду, что для Азербайджана очень важно. У нас же обычно используется поверхностный полив»,–сказал эколог.

По его словам, борьба с засоленными почвами обойдется стране в большую сумму, и на это уйдет немало пресной воды. Зейналов подчеркнул, что надо больше работать над тем, чтобы предотвратить ухудшение ситуации.