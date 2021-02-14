Террористы РКК убили 13 мирных граждан, похищенных в 2015 году

В ходе антитеррористической операции Pençe Kartal-2 («Коготь орла») на севере Ирака были нейтрализованы 48 террористов РКК, еще двое террористов были схвачены. Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Операция завершена. Подразделения Сухопутных войск и ВВС вернулись на свои базы, казармы», — добавил Акар.

Глава Минобороны сообщил, что 10 февраля 2021 года в районе Гара на севере Ирака была начата антитеррористическая операция «Pençe Kartal-2», направленная на уничтожение террористов, обеспечение безопасности границ и поиски ранее похищенных террористами граждан Турции.

По словам министра, в рамках операции ВВС Турции было уничтожено более 50 объектов, используемых террористами в качестве укрытия и складов.

Акар отметил, что вслед за воздушной операцией стартовала сухопутная операция.

«В начале сухопутной операции героически погибли трое военнослужащих, еще трое получили ранения. В рамках операции были уничтожены 48 террористов, в том числе трое так называемых высокопоставленных руководителей, еще двое террористов были схвачены. Таким образом, в целом были нейтрализованы 50 террористов», — сообщил Акар.

По террористам был нанесен мощный удар, территория взята под контроль, добавил министр.

«В укрытии террористов, взятом под контроль в результате ожесточенных боев, были обнаружены тела ранее похищенных 13 турецких граждан. В ходе предварительного расследования выяснилось, что один из невинных и безоружных граждан был убит выстрелом в плечо, другие 12 – в голову. Таким образом, мы вновь увидели коварное и кровожадное лицо РКК», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Акар отметил, что в ходе допроса двух схваченных террористов стало известно, что турецкие граждане были убиты в укрытии, как только террористы узнали об операции.

«Все террористы, причастные к убийству наших граждан, были уничтожены», — добавил он.

Глава оборонного ведомства назвал важной и сложной операцию, охватывающую широкую территорию и поблагодарил весь персонал Вооруженных сил Турции, участвовавший в операции.