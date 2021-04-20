«Теперь сухопутные границы России и Азербайджана откроются в более интенсивном режиме»

Сегодня на территории РФ проживает до 500 тыс. наших граждан, из них 350 тыс. человек находятся там легально, т. е. зарегистрированы в соответствующих структурах и располагают документами, имеющими вескую правовую силу, сообщил # учредитель Евразийской платформы миграционных инициатив, председатель Общественного совета при Государственной миграционной службе АР Азер Аллахверанов.

Напомним, что российское министерство внутренних дел потребовало от стран СНГ, чтобы свыше 1 млн их граждан, нелегально находящихся в России, до 15 июня покинули РФ. Такое заявление сделал в пятницу, 16 апреля, заместитель главы МВД Александр Горовой на заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ. «Если мы с вами эту численность до 15 июня не уберем, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия (для них — Ред.) границ», — заявил он.

К большому сожалению, говорит Аллахверанов, среди наших мигрантов есть и те, что проживают там незаконно по различным причинам – у кого-то просрочены документы, кто-то намеренно проживает там нелегально, имеет какие-то проблемы с властями и т.д. В любом случае, российское правительство анонсировало, что до 15 июня порядка 120 тыс. наших граждан должны покинуть пределы этой страны в одностороннем порядке. И если с декабря прошлого года действовал мораторий на выезд из страны, который распространялся и на наших граждан, начиная с 14 марта российское правительство позволило мигрантам, у которых просрочены документы, удостоверяющие личность, покидать пределы РФ, не используя транзитом территорию третьей страны.

«Между Азербайджаном и Россией действует авиасообщение, сухопутные границы закрыты. Это значит, что после 14 марта любой желающий гражданин Азербайджана с просроченными документами может покинуть пределы РФ посредством авиарейсов. Но мы понимаем, что авиарейсы не всегда доступны, и по этой причине некоторая часть наших граждан остается в России, дожидаясь лучших времен, когда откроются сухопутные границы. Однако пока еще нет официальной информации по поводу открытия сухопутной границы, а потому следует ожидать, что после соответствующего требования МВД РФ сухопутные границы тоже откроются в более интенсивном режиме. Не так, как это было раньше – раз в месяц, но, скажем, дважды в неделю, чтобы наши нелегальные мигранты, которые находятся в этой стране с просроченными документами, могли спокойно пересечь границу и вернуться в страну», — сказал он.

До 15 июня нелегальным мигрантам предоставлен своего рода временной лимит нахождения в РФ. За два месяца наши нелегальные мигранты должны над этим задуматься, поскольку в противном случае после истечения этой даты в их отношении будут предприняты достаточно строгие меры – тут одним штрафом не отделаешься. Это и факт депортации, и запрет на въезд на территорию Российской Федерации в ближайшие 5 – 10 лет и пр.

«Мы тоже можем как-то помочь нашим нелегальным мигрантам, в частности, обеспечить их соответствующими документами, — полагает Аллахверанов. — Например, в 2006 – 2007 годы, когда азербайджанские граждане оказались в таком правовом вакууме — с одной стороны, закон не позволял им находиться на территории РФ, а с другой – не было такой возможности правовой, национальное правительство предприняло достаточно интенсивную и мощную информационно-правовую кампанию. На местах в крупных городах России создавались правовые центры, куда они могли обращаться, здесь оказывалась соответствующая правовая поддержка, в том числе и в контексте обеспечения их соответствующими документами. Думаю, этот опыт можно реализовать и сейчас.

Диаспорские организации, дипломатические структуры, а также полевые структуры службы АСАН могут организовать предоставление новых документов нашим, обеспечить их паспортами и т.д.

В этом вопросе, думаю, можно активно поработать. Два месяца – небольшой срок, но для того, чтобы обеспечить документами некоторую часть наших мигрантов, времени достаточно».

Требования российской стороны касаются не только азербайджанских мигрантов, напомнил специалист. Они распространяются на, как минимум, 1 млн 130 тыс. человек – в основном граждан СНГ, главным образом, Украины, а также Казахстана, Молдовы, Грузии, Армении и т. д. Азербайджан входит по этому показателю в первую пятерку стран, занимает четвертое место. Понятно и то, что достаточно сложно для российского правительства создать тот механизм, на основе которого будут выявляться нелегальные мигранты, и по этой причине упомянутое требование рассчитано в первую очередь на то, чтобы люди сознательно и добровольно покидали территорию страны. Тем самым правительство как бы освобождается от некоторой части груза нелегальных мигрантов, считает он:

«Словом, определенная часть заявленных 120 тыс. нелегальных мигрантов до этого срока может быть обеспечена документами, а другая покинет РФ. Безусловно, это может создать некоторую напряженность на местном рынке труда. Поскольку большая часть этих людей не имеет работы и вернувшись в страну люди будут трудоустраиваться. Но по большей части вернувшиеся в Азербайджан именно в рамках этого требования будут дожидаться лучших времен для того, чтобы снова отправиться в Россию. Т.е., имеющие проблемы с документами люди будут их решать и дожидаться возможности для въезда в РФ. Пока из-за пандемии въезд в соседнюю страну закрыт. Полагаю, что большая часть нелегальных мигрантов при возвращении в Азербайджан будет думать о том, чтобы по истечении определенного времени вернуться в РФ, чтобы работать там уже на легальной основе».