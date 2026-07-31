Европейская комиссия выразила претензии владельцу онлайн-платформы Temu — компании PDD Holdings и ее ирландской дочерней структуре WhaleCo в связи с препятствованием в расследовании о получении иностранных субсидий.

Как сообщает #, пока речь идет о предварительной оценке.

По заявлению Брюсселя, внеплановая инспекция в декабре 2025 года в офисе WhaleCo в Дублине показала, что Temu не выполнила ряд стандартных требований. В частности, не предоставила информацию об организации своей деятельности в ЕС, используемых ИТ-системах, а также часть корпоративной документации, необходимой для расследования.

Это не означает принятие окончательного решения. Temu получила возможность ознакомиться с материалами дела и представить свои объяснения. Но если выводы Еврокомиссии подтвердятся, компании грозит штраф в размере до 1% от ее общего мирового оборота за предыдущий финансовый год.

Это уже не первое расследование в отношении Temu со стороны Еврокомиссии. В мае 2026 года компания была оштрафована на 200 млн евро за недостаточные меры по борьбе с продажей незаконной и небезопасной продукции на своей платформе.

Тогда Брюссель заявил, что европейские потребители с высокой вероятностью сталкиваются на Temu с товарами, не соответствующими требованиям безопасности ЕС.