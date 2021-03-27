Темпы вакцинации от COVID-19 в Украине снизились почти в два раза

В 1,8 раза ниже оказались темпы вакцинации от коронавируса в Украине. Об этом 27 марта в интервью «Радио Свобода» заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

«Мы отстаем почти в два раза, немного меньше — в 1,8 раза, от того плана, который мы наметили», — признал глава ведомства.

Также он напомнил, что в стране проходят первый и второй этапы прививочной кампании: первую дозу препарата от коронавируса получают медицинские работники, военнослужащие, находящиеся в Донбассе, а также люди старше 80 лет.

Ранее 27 марта президент Украины Владимир Зеленский обратился к дискредитирующим вакцинацию от коронавируса политикам и заявил, что они будут отвечать за свои слова «и перед законом, и перед Богом».

20 марта Киев ввел строгий трехнедельный карантин из-за ситуации с COVID-19.

О том, что в украинской столице будет введен карантин , объявил мэр города Виталий Кличко на брифинге 18 марта.

По решению городских властей с субботы и в течение последующих трех недель (до 9 апреля) запрещена работа кинотеатров, театров, музеев и торговых центров. Рестораны и кафе смогут работать только навынос, салоны красоты и парикмахерские — по предварительной записи.

В начале марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса. Он напомнил о дефиците вакцин во всем мире и призвал украинцев к сознательности и соблюдению противоэпидемических мер. (iz.ru)