Темнокожие франчайзи подали на McDonald’s в суд за расизм

Более 50 бывших владельцев франшизы McDonald’s подали на корпорацию в суд за расовую дискриминацию, сообщает Reuters.

Иск подали 52 франчайзи, они требуют выплатить до $1 млрд в качестве возмещения ущерба, указано в сообщении. По заявлениям истцов, корпорация не предлагала темнокожим франчайзи выгодное расположение ресторанов и возможности роста на тех же условиях, что и белым владельцам франшизы.

McDonald’s отрицает свою вину и заявляет о приверженности принципам разнообразия, равенства и инклюзивности. Кроме того, корпорация не может лишь рекомендовать расположение ресторанов, окончательное решение принимают сами франчайзи.