Телескоп James Webb сможет работать 20 лет, а не пять, как считалось прежде. Об этом заявил системный инженер NASA Майк Мензел после развертывания основного зеркала телескопа во вторник, 11 января.

По словам Мензела, благодаря точности при корректировке курса и эффективности вывода телескопа на орбиту ракетой Ариан 5 у James Webb теперь есть запас топлива примерно на 20 лет. При этом окончательные данные о сроке работы телескопа появятся после завершения работы по его настройке.

Отметим, что изначально специалисты оценили срок службы телескопа в пять лет. (korrespondent.net)