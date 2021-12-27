Капитальный ремонт исторического здания британского парламента — Вестминстерского дворца, находящегося в аварийном состоянии, — может обойтись в £14 млрд ($18,7 млрд), что более чем втрое превышает первоначальную оценку, и занять около 20 лет. Об этом сообщила в понедельник газета The Daily Telegraph со ссылкой на правительственные источники.

Согласно обсуждаемому сейчас проекту плана, представители обеих палат — общин и лордов — будут вынуждены покинуть здание на весь период работ, чтобы не повышать их стоимость. Три года назад парламентарии уже проголосовали за переезд в другие помещения после того, как им сказали, что ремонт стоимостью порядка £4 млрд ($5,3 млрд) продлится не более 6 лет. Однако решение о сроках начала работ пока не принято.

По словам представителя организации по реставрации и обновлению здания, в которую входят депутаты, лорды, историки и эксперты по инфраструктуре, «пока информация основана на предварительных оценках, которые будут проверены в течение 2022 года». Данные на этот счет будут основываться на многих тысячах часов обследования строения.

Ежегодно на техническое обслуживание здания и текущие работы расходуется до £127 млн ($170 млн).

Величественное сооружение в неоготическом стиле на берегу Темзы, возведенное по проекту архитекторов Чарльза Бэрри и Огастеса Пьюджина, было открыто в 1871 году. Самым знаменитым его элементом является башня с часами и колоколом, который называется Биг-Бен. С 2012 года она носит имя королевы Елизаветы II.

В 2016 году объединенный комитет Вестминстерского дворца указал, что фундамент здания грозит сползти в Темзу, резной облицовочный камень разрушается из-за загрязнения воздуха, кровля не выдерживает проверку временем, внутри самого дворца протекают трубы и неисправна электропроводка, а в ходе последнего ремонта в конце 1940-х годов при отделке помещений был использован канцерогенный асбест, вредный для здоровья человека.