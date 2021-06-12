Согласно информации издания, Федеральное министерство юстиции ФРГ требует, чтобы Telegram «подчинялся закону», платформа должна быть «обязана быть доступной для властей, незамедлительно удалять криминальный контент и активно передавать пользовательские данные следователям».
Федеральное управление юстиции, входящее в состав Минюста ФРГ, также начало два судебных разбирательства по делу о наложении штрафа на Telegram, поскольку компания не назначила контактное лицо для общения с властями и не предлагает предусмотренную законом процедуру подачи жалоб на преступный контент в Германии. Размер штрафов может составить до 55 миллионов евро, пишет Spiegel. (РИА Новости)