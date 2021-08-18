Участникам поисковой операции удалось поднять на поверхность тела еще двух пассажиров вертолета Ми-8, упавшего в Курильское озеро, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Таким образом, тела всех восьми погибших в авиакатастрофе извлечены из воды. В поисковой операции участвовали сотрудники Минобороны, МЧС и Кроноцкого заповедника, на территории которого произошло крушение.

По словам Солодова, теперь спасателям предстоит поднять корпус вертолета «для проведения следственных действий, а также во избежание возможных негативных последствий для экологии».

Утром 12 августа вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» с группой туристов упал в озеро. На борту находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров. Выжили восемь человек, в том числе два члена экипажа, которые находятся в реанимации. Вертолет затонул примерно в 500 метрах от берега на глубине более 100 метров.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). (Интерфакс)