В Париже прошли первые три тура второго этапа престижного турнира Grand Chess Tour, в котором также участвует азербайджанский шахматист Теймур Раджабов.

В первой игре наш гроссмейстер сыграл вничью с Левоном Ароняном (Армения). В следующей встрече он уступил французу Максиму Вашье-Лаграву и выиграл последний матч дня у иранца Алирезы Фирузджи.

В течение трех дней участники турнира будут проводить быстрые игры. 21 июня состоится блиц-турнир.

Кроме нашего шахматиста и его вышеупомянутых соперников, в Grand Chess Tour принимают участие Фабиано Каруана, Уэсли Со (оба из США), Этьен Бакрот (Франция), Рихард Раппорт (Венгрия), Ян Непомнящий, Владимир Крамник и Петер Свидлер (все трое из России). (Оху.аз)