Техран Мансимов: В Шуше и на окраинах города армяне оставили 730 трупов

Освобождение Шуши состоялось благодаря, прежде всего, героизму сил специального назначения ВС Азербайджана. Об этом рассказал командир сводной бригады спецназа, руководивший операцией полковник Техран Мансимов.

Приказ начать операцию по освобождению Шуши пришел в середине октября, когда бои шли в Гадруте и Джебраиле, сказал Мансимов. В те дни спецназ провел серию успешных операций, заняв населенные пункты и высоты вокруг города Гадруг, что стало полной неожиданностью для противника. Армяне не ожидали, что наступление ВС Азербайджана будет по этому направлению.

После чего такая дерзкая операция была проведена силами всего в 90 человек и взяты высоты и села вокруг Физули. «Сказалась выучка и координация действий нашей артиллерии и подготовка спецназовцев, которые совершили марш в 8,5 км в тыл врага, выбили его с высот, а затем отбили контратаки, освободив села Юхары Яглавенд и Дилагарда», — сказал полковник, отметив, что на этих трех направлениях было уничтожено 58, 84 и 80 солдат противника. Со стороны спецназа потери были минимальными.

После этого боя от руководства Минобороны пришел приказ и создана оперативная группа спецназа из числа нескольких бригад, которую возглавил Мансимов.

«Командующий силами спецназа ВС Азербайджана генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев дал мне приказ – готовить освобождение Шуши». Движение подразделений спецназа происходило по лесам и горам, фактически в тылу врага. По пути происходило освобождение сел – Чанахчы, Сыхнах и других.

Следующим приказом было занятие села Дашалты на подступах к Шуше. Эта задача была выполнена 4 ноября. «Были немалые потери и бои были тяжелыми, но задача была выполнена. Попытки противника контратаковать 5 ноября с двух сторон (Шуша и Лачин) были пресечены», — приводит слова полковника сайт Contact.az.

Далее силы спецназа перекрыли дорогу Шуша-Лачин и Шуша- Ханкенди и уже 6 ноября начались бои в Шуше. Противник использовал бронетехнику, а у спецназа были только противотанковые гранатометы. «У нас не хватало сил и последними 4 гранатометами мы сожгли два танка армян и выбили их из города. В ночь с 6-го на 7 ноября армяне предприняли три контратаки на Шушу, но были уничтожены. Город был зачищен 7 ноября, а 8 ноября руководство страны объявило об освобождении Шуши.

«Армяне не хотят признавать поражение и силу азербайджанской армии, поэтому рассказывают сказки о сдаче города. Только в Шуше и на подступах мы насчитали 730 трупов армянских солдат.

О какой сдаче может идти речь?», — подчеркнул Мансимов.