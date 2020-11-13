«Тегерану остается печальным взглядом провожать уходящий поезд» — о реакции Ирана на решение карабахского конфликта

Карабахский конфликт и его итоги, как с политической, так и с экономической точки зрения, играют важную роль. Словом, эти итоги меняют не только положение дел в регионе, но и геополитическую конфигурацию в целом. Поэтому значимость этого события будет сказываться на всех региональных и внерегиональных игроках.

О том, как в Иране восприняли итоги карабахской войны, насколько им понравились или не понравились итоги этой войны, рассказал # иранист, эксперт по Ближнему Востоку Игорь Панкратенко.

— Как в Тегеране отреагировали на итоги карабахской войны?

— Крайне сдержано, я бы сказал – сквозь зубы. Иранская сторона не оценила значимости произошедших в регионе изменений — военно-политического потенциала Азербайджана и внешнеполитического и экономического потенциала Турции. В итоге – осталась в аутсайдерах процесса урегулирования, в котором всегда претендовала на более значимые позиции.

— Данные соглашения подразумевают и ряд экономических проектов в том числе. Считают ли в Тегеране, что их интересы в регионе ущемлены?

— Не имеет значения, считают они себя ущемленными или же нет. Из дальнейшего процесса они уже исключены, и теперь им остается только печальным взглядом провожать уходящий поезд, смирившись со складывающейся для них ситуацией.

— Как известно, в президентских выборах в США победил Джо Байден. Как вы считаете, ожидают ли в Тегеране снятия санкций и продолжения курса Обамы?

— Как я уже неоднократно говорил, в Иране существует несколько мнений на этот счет – от скептических до оптимистических. Сейчас мнение иранского истеблишмента склоняется к тому, что — процитирую консервативное издание Собх-е Но: «Мы должны быть счастливы по поводу поражения Трампа, но не надо радоваться победе Байдена. Мир без Трампа — определенно лучшее место для жизни. При этом Байден также является частью политики колониализма и создания структурной несправедливости во всем мире. Победа Байдена — это появление врага-обманщика вместо врага-безумца. Радуясь поражению Трампа, нужно готовиться к обману со стороны демократов».