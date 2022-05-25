Трансляцию фестиваля аэрокосмических технологий «Technofest-Azerbaijan», который пройдет 26-29 мая в Баку, обеспечит через спутник «Türksat» ПО «Телерадиовещание и спутниковая связь» (ПО «Телерадио»).

Как сообщает АПА-Экономикс, с этой целью на место проведения фестиваля была доставлена цифровая спутниковая станция DSNG, принадлежащая ПО «Телерадио», и успешно проведены тестовые трансляции. Станция, оснащенная основным и резервным оборудованием цифрового вещания, будет передавать прямые трансляции на спутник в формате Full HD. Спутниковая станция также оснащена цифровой системой мониторинга для контроля над осуществлением трансляций в заданных технических параметрах.

Отметим, цифровая спутниковая станция DSNG уже успешно осуществляла прямые трансляции ряда местных и международных мероприятий.