Одной из причин конфликта является демографическая составляющая в самой России, таким мнением поделился с # политолог Харун Сидоров.

По его словам, взятие Кремлем под контроль Украины, при том, что оно уже выглядит как нереалистичное, противоречит интересам мусульман не только Украины, но и России.

«Ведь стратегические цели идеологов этой войны заключаются в кардинальном изменении демографического и геополитического состояния нынешней России. Потому что в нынешних границах России с нынешними демографическими тенденциями, которые являются плодами их же политики, славянское население России стремительно истощается, и демографический баланс меняется не в сторону русской православной церкви», — сказал эксперт.

Аналитик считает, что власти России и РПЦ опасаются пресловутой исламизации России, хотя на самом деле речь идет о том, что им просто пришлось бы считаться с мусульманами как соакционерами акционерного общества «Российская Федерация».

«Поэтому они ставили перед собой цель усилить православно-славянскую составляющую, воссоединившись с Украиной и Беларусью, а точнее включив их в состав русского мира и получив еще несколько десятка миллионов православных славян, что изменило бы демографический баланс в их пользу и позволило бы им как минимум задавить все происламские тенденции и довершить русификацию в Татарстане, в Поволжье и даже на Кавказе, использовав для этого украинцев и белорусов», — подчеркнул аналитик.

Сидоров считает, что решив эту задачу, они дальше пошли бы к той цели, которую ставили в конце 19 и начале 20 веков, то есть выход на Балканы и объединение православных славянских народов с последующим «возвращением» Константинополя, о котором они говорили открыто во время конфликта с Турцией.

«Ключом для всех этих амбициозных целей является Украина. По мне, они провалили этот проект, но сами цели формулируются именно так. Мусульмане должны понять, что означает Украина для «русского мира». Поэтому те мусульмане, которые воюют за Россию в Украине, сами роют себе могилу, и наоборот, поражение России в этой войне станет крахом этого проекта «русского мира», что в долгосрочной перспективе приведет либо к распаду или к децентрализации России» — полагает аналитик.

Политолог также добавил, что в случае распада России мусульманские народы получат шанс на свою субъектность, либо это приведет к тому, что им придется эту перспективу развития радикально переформатировать, переосмысливать всю политику и разворачиваться к мусульманскому миру.

«Так что, только поражение российской имперской программы открывает, при всех рисках, какие-то возможности для простых мусульман России, которых они будут лишены в случае победы и возрождения Российской империи», — резюмировал он.