Тбилиси для бакинцев: новые локации, каршеринг и лайфхаки

Наибольшее количество международных визитов в Грузию в январе этого года было осуществлено из Азербайджана. Согласно официальной статистике, эта цифра составила 124 534, что почти на 35 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Поездка в столицу Грузии — Тбилиси всегда оставляет яркие эмоции и хорошее настроение. За последнее время в столице появился ряд новшеств, которые наверняка заинтересуют бакинских туристов, выбирающих Тбилиси в качестве одного из популярных направлений для отдыха и уик-энда.

Наша экскурсия состоялась в рамках медиа-тура, организованного для азербайджанских журналистов Администрацией туризма Грузии, в числе которых был и корреспондент #.

«За вино, за друзей и за песню»

Наравне с Азербайджаном, Грузия — это образец гостеприимства. Застолья здесь щедрые, а тосты – красивые, содержательные и мудрые. В интервью # гид Марика Богверадзе, работающая со многими селебрити, рассказывает, что ни одно застолье не бывает без главного тоста – «За вино, за друзей и за песню». А в последнее время среди тбилисцев популярны поговорки на политические и социальные темы, и одна из них – «Взятка освещает ад» — это тот принцип, по которому стараются жить современные жители независимой Грузии.

Куда любят ходить бакинцы

Одна из излюбленных бакинскими туристами локаций в Тбилиси – парк Гейдара Алиева, расположенный в одном из исторических районов города — в Абанотубани. В центре парка установлен мемориал общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву. На мемориальной доске указано, что от монумента до Баку 556 километров, а до Анкары 1441 километр. При этом часть правой набережной реки Кура также получила имя Гейдара Алиева.

Ни одно посещение Тбилиси не обходится без прогулок по Старому городу с его модной центральной улицей Шардени, Музеем истории, созданным в одном из старых караван-сараев, театром Резо Габриадзе и 11-метровой башни с часами, украшающей эту территорию. Не многие знают, что на крыше башни, возведенной по старинной грузинской технологии, растут розы и гранат, а внизу находятся самые миниатюрные часы в городе. В расположенном рядом арт — кафе Габриадзе многие детали интерьера выполнены лично мэтром. К примеру, расписанные столы, плитка и эксклюзивные занавески. Полезный лайфхак – даже если совсем не хочется трапезничать, дружелюбный персонал с радостью разрешит просто полюбоваться на оригинальные авторские столики заведения и загадать желание за одним из них, в виде сердца, которое, по заверениям администрации, имеет чудесное свойство исполняться.

Еще одна удачная локация для красивых фотографий и сэлфи — Мост мира. Здесь всегда многолюдно и звучит речь на самых разных языках мира, доказывая истину философского изречения «Мы все едины на молекулярном уровне», закодированного в 30 тысячах светодиодах и 240 сенсорах, которые передают послания с помощью азбуки Морзе.

Fabrika – урбанистическимй рай и сердце креативного Тбилиси

Одна из самых модных локаций современного Тбилиси – Fabrika. Бывшее здание швейной фабрики креативные грузины превратили в настоящий урбанистический рай. В списке самых актуальных локаций Тбилиси именно Fabrika занимает верхушку в рейтингах «маст ту си», и является, как говорят сами грузины, «местом, притягивающим всех, кто хочет узнать, чем сегодня живет город и в какое будущее он смотрит». И это, надо признать, чистейшая правда. Колоритное, модное, яркое место, где жизнь кипит 24/7, толпы туристов, местных, кругом граффити.

Пространство включает в себя хостел, коворкинг, внутренний двор с магазинами, барами, кафе и местом для проведения концертов, выставок и вечеринок.

«Колхоз»

В рамках государственного проекта «Новый Тифлис», целью которого является создание крупного туристического маршрута в исторической части города, в Тбилиси появились новые кварталы. По одному из них — площадь Орбелиани и прилегающим к ней улицам мы прошлись с Марикой Богверадзе. Гид рассказала, что площадь является продолжением большого туристического маршрута, который начинается от парка Муштаиди и, через проспект Агмешенебели, заканчивается на площади Свободы. Во времена СССР эта площадь называлась «колхозной». Ее восстановление началось в декабре 2017 года. В рамках проекта полностью обновлены инженерно-коммуникационные сети, обустроена дренажная и водосточная сеть. Укреплены поврежденные здания, восстановлены фасады и отреставрированы деревянные и металлические детали, заменены крыши зданий. Из 20 отреставрированных зданий тринадцать — памятники истории. Сегодня этот центр Тбилиси не узнать — из трущоб и улиц с обветшалыми зданиями он превратился в еще одну визитную карточку города. На площади построена большая подземная стоянка.

За руль в Тбилиси теперь может сесть любой иностранец

Еще одно интересное новшество Тбилиси – каршеринг. Сервис поминутной аренды автомобиля из любой точки города появился в столице Грузии совсем недавно, но уже зарекомендовал себя в качестве очень популярной услуги. Любой человек, в том числе иностранец, имеющий водительские права, сможет взять напрокат один из электромобилей, припаркованых по всему городу в различных локациях, и сможет передвигаться на нем в течение необходимого времени – от нескольких минут до нескольких дней. Пользоваться сервисом каршеринга можно при помощи мобильного приложения aicar на смартфоне. Разблокировка автомобиля также происходит с помощью приложения.

Экскурсии по окрестностям Тбилиси

В рейтинге популярности на первом месте — экскурсия в город Мцхета. Древняя столица Грузии находится всего в 20 километрах от Тбилиси, а расположенные здесь древние храмы Джвари и Светицховели внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Город-музей Мцхета привлекает не только своими достопримечательностями, но и знаменитыми сувенирными лавками.

Двери монастыря Джвари, возвышающегося над городом, открыты для посетителей с 8:00 до 20:00. Рядом с Джвари есть обзорная площадка, с которой открывается невероятная панорама на город и отчетливо видно место слияния двух рек — Арагви и Куры. Легендарное место, воспетое еще в поэме «Мцыри» Михаила Лермонтова. Отсюда получаются прекрасные фотографии на память, которые затем украшают альбом каждого путешественника, хоть раз посетившего чудесную страну — Грузию.