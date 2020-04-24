Танцы на Торговой: как Егор Анисимов стал самым позитивным бакинцем на карантине

Профессиональный танцор, шоумен и художественный руководитель студии The Legend Dance Studio Егор Анисимов снискал славу самого позитивного бакинца периода карантина: это именно тот молодой человек в белом защитном комбинезоне с противогазом, который танцует на пустынных улицах Баку. Его показывают по ТВ, и он неустанно придумывает новые идеи для хорошего настроения. На днях Егор представил первый клип, снятый на карантине – «Самоизоляция».

В интервью # танцор рассказал, откуда черпает вдохновение в эти непростые дни и о том, какие сюрпризы еще ждут его поклонников:

— В Интернете вас прозвали «самым позитивным бакинцем на карантине». Откуда столько вдохновения?

— Неожиданно и приятно! Я шоумен, человек искусства, а карантин лишил меня возможности дарить людям позитив. Поэтому я и решил снимать подобные видео, вести стримы и общаться с людьми, но уже виртуально. Все мои проекты последних дней, прежде всего, говорят о том, как я скучаю по своей работе. И мне очень приятно, что люди так радужно реагируют на мой контент.

— Ваш танец в противогазе и белом комбинезоне побил все рекорды. Какая реакция была у прохожих, и кто снимал ролик?

— Ролик снимал мой друг, Эльдар. Образ собирали, как говорится, всем миром. Сначала я написал на своей странице в Facebook, что ищу противогаз для съемки, и неожиданно один хороший человек «подогнал» мне и такой комбинезон. Спасибо всем тем, кто снимал, кто помог с одеждой и противогазом, кто делился и лайкал видео, и, конечно же, за поддержку и за теплые слова всем моим друзьям в соцсетях. Если бы не они — наверно бы и не я! И конечно же, спасибо представителям СМИ за внимание, которое они уделяют мне и моим проектам.

— Ваш новый сюрприз поклонникам — клип «Самоизоляция» за считанные минуты произвел эффект «разорвавшейся бомбы». Как пришла идея сделать такой проект?

— Идея долго летала в голове, я постоянно снимал разного плана видео, наблюдал, как реагирует публика. Одна из моих подруг написала мне, что было бы здорово сделать клип, и описала идею. Я эту идею чуть подкорректировал, и мы приступили к ее реализации.

— Кто герои, которых мы видим в клипе?

— Героем клипа мог стать любой желающий. Я написал пост о том, что хочу сделать клип, и записал видеобращение, что принять участие в проекте может абсолютно любой человек. Для этого требовалось всего лишь отправить мне 10-15 — секундное видео на «вотсап». Я даже думал о том, что сам не буду танцевать в клипе, пусть все будет держаться на героях. Но потом моя танцевальная натура все же вырвалась из под контроля! (смеется- авт.). Мне кажется, клип получился очень ярким, именно таким, каким мы его задумали. С помощью танцев я изобразил Анубиса, римского воина, китайского самурая, местного дезинфектора и Санта Клауса. Благо, все эти костюмы имеются в моем личном арсенале, так как наша команда «Show 1 Baku» занимается ко всему прочему огненным и световым шоу и делает тематические шоу.

— То есть, ваш карантин целиком и полностью проходит в танцах?

— Да, именно так и проходит мой карантин! Стараюсь делиться с публикой своим хорошим настроением, и надеюсь, что настраиваю людей на правильный лад. Танцы – это движение, отличное настроение. Если заниматься регулярно, то человек преображается в прямом и переносном смысле как внешне, так и внутренне. Я, к примеру, не могу сидеть, сложа руки. И мой образ, который все видят в этих роликах и клипах – это самый настоящий я, Егор Анисимов в реальной жизни.

— Будете скучать по карантину?

— Если честно, то именно карантин, социальная изоляция и запреты открыли во мне желание танцевать там, где никто не ходит. Ведь в обычное время на Торговой — толпа народу, и особо нечем удивить… Пройтись по безлюдной улице большое удовольствие. А я больше: я не хожу, я танцую!

— Готовите ли новые сюрпризы?

— О, сюрпризы я люблю! Пару дней будем наблюдать за реакцией на новый клип. Читаю комментарии, которые пишут, прислушиваюсь к мнению публики и вдохновляюсь новыми идеями. Так что, думаю, новый клип не за горами. Спасибо нашему народу, который, безусловно, очень талантливый, музыкальный, и всегда оценивает креатив и творчество!