Таможня рассказала о зараженном коронавирусом гражданине Грузии

Зараженный коронавирусом гражданин Грузии, следующий транзитом через Азербайджан из Ирана в Грузию, пересек границу Азербайджана 25 февраля в 06:50 через Астаринский таможенно-пропускной пункт Главного южного территориального таможенного управления. На границе его температуру измерили с помощью портативного термометра и стационарного тепловизора.

Об этом сообщает Report со ссылкой на управление.

Согласно информации, в ходе осмотра температура была в пределах нормы и никаких подозрительных симптомов не было зафиксировано. Мужчина покинул страну 25 февраля в 17:09 через таможенный пост «Красный мост» Главного западного территориального таможенного управления.

По информации грузинских СМИ, после обследования и анализов в специальных лабораторных условиях установлено, что данное лицо является носителем коронавируса.

Сотрудники, которые находились в контакте с этим человеком, установлены и помещены под наблюдение.

| 2020-02-27T16:13:28+00:00 27 февраля 2020, 16:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss