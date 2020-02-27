Таможня рассказала о зараженном коронавирусом гражданине Грузии

Зараженный коронавирусом гражданин Грузии, следующий транзитом через Азербайджан из Ирана в Грузию, пересек границу Азербайджана 25 февраля в 06:50 через Астаринский таможенно-пропускной пункт Главного южного территориального таможенного управления. На границе его температуру измерили с помощью портативного термометра и стационарного тепловизора.

Об этом сообщает Report со ссылкой на управление.

Согласно информации, в ходе осмотра температура была в пределах нормы и никаких подозрительных симптомов не было зафиксировано. Мужчина покинул страну 25 февраля в 17:09 через таможенный пост «Красный мост» Главного западного территориального таможенного управления.

По информации грузинских СМИ, после обследования и анализов в специальных лабораторных условиях установлено, что данное лицо является носителем коронавируса.

Сотрудники, которые находились в контакте с этим человеком, установлены и помещены под наблюдение.