История с 39 тысячами армянских роз, превратившихся в документах смоленской таможни в «безалкогольные тонизирующие напитки», — это не просто эпизод из хроники пограничного досмотра. Это готовая притча о том, как устроен современный «дружественный» бизнес между Ереваном, Минском и Москвой. Когда сорок тысяч колючих растений утрамбовывают в прицеп, вешают на них ярлык с бодрящим лимонадом и рассчитывают, что на границе никто не решит «затонизироваться» шипом по носу, — это не ошибка логистики. Это глубокая, почти религиозная вера в силу печати на фальшивой накладной.

Схема, надо признать, задумывалась с поистине кавказским размахом и славянской надеждой на вечный «авось». Маршрут из Армении через Беларусь в Москву сам по себе выглядит как геополитический квест для самых терпеливых. Однако весь этот сложнейший финансово-транспортный пасьянс рухнул от банальной лени организаторов: продумав транзитные крюки и подделав бумаги, контрабандисты просто забыли снять с цветов оригинальные ценники и маркировки. В результате таможенники созерцали сюрреалистическую картину: фура, груженная «газировкой», набита армянскими розами с откровенной надписью «Made in Armenia».

Здесь отчетливо просматривается отчаянное положение армянского экспорта, попавшего в системный тупик. На заветных европейских рынках армянские цветы и агропродукцию никто с распахнутыми объятиями не ждет — там свои фермеры готовы заблокировать тракторами любую конкуренцию. Доступ к привычным торговым сетям усложнился, и местный бизнес оказался перед суровой реальностью: производить товар умеют, а продавать легально уже не получается. Отсюда и возникает этот отчаянный ботанический авантюризм, когда розы приходится маскировать под газировку, лишь бы просочиться на привычные московские прилавки.

Российская сторона в этой истории проявила свой фирменный и беспощадный бюрократический гуманизм. Россельхознадзор фокуса с превращением цветов в шипучку не оценил, отсутствию фитосанитарных сертификатов «удивился» и отправил всю армянскую партию прямо под гусеницы бульдозера. Чиновники действовали строго по инструкции: нет справки о вредителях — значит, превращаем 39,2 тысячи бутонов в ровный слой органического мусора.

В итоге смоленскому полигону бытовых отходов выпал редчайший в его унылой биографии джекпот. Вместо привычной просроченной тушенки, подгнивших картофельных очистков и строительного лома спецплощадка на один день превратилась в самый благоухающий и дорогой розарий в истории Смоленской области. Тяжелая гусеничная техника торжественно закатала тысячи алых цветов прямо в грязь, оформив самый аристократичный и сюрреалистичный акт уничтожения конфиската.

Самое комичное началось сразу после того, как звук бульдозера стих. В армянском сегменте социальных сетей и околоофициальных пабликах немедленно поднялась привычная правозащитно-экономическая истерика. Уничтожение нелегального груза там тут же окрестили чуть ли не «варварским актом антиармянской агрессии» и «умышленным ударом по национальному цветоводству». Настоящий кляузный жанр в лучшем проявлении: сначала ввезти в чужую страну тонны контрабанды под видом лимонада, а потом громко обижаться, что контролеры отказались пить эти цветы из трубочки.

Российские же структуры в очередной раз продемонстрировали глубокое лицемерие своей «союзнической» политики. Годами закрывая глаза на серые транзитные схемы через ЕАЭС и поощряя подпольный реэкспорт, Москва вдруг делает удивленные глаза и устраивает показательную порку на границе, когда очередная фура попадается на совсем уж наглом подлоге. Сначала приучить партнеров по блоку к тому, что через границу можно протащить что угодно, а потом с пафосом давить бульдозерами розы — это высший пилотаж избирательного правоприменения.

История с «тонизирующими розами» — это идеальный срез отношений, где одна сторона пытается хитростью и контрабандой сбыть то, что больше никому не нужно, а другая — демонстративно уничтожает товар, наказывая за плохо состряпанные фальшивки. И пока в Ереване строчат очередные слезливые жалобы на «недружественные шаги», а в Смоленске полигон пахнет как элитный парфюмерный салон, бизнес продолжают учить простой истине: под видом лимонада проскочить не выйдет, если на стеблях всё ещё висят ценники в драмах.

Агиль Гахраманов