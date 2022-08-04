Высокопоставленный командир радикального движения «Талибан» заявил, что боевики-талибы способны захватить Таджикистан «за неделю».

Афганская газета «Хашт-е собх» со ссылкой на источники сообщила 2 августа, что такое заявление сделал заместитель командира корпуса талибов «Омари» мулла Мохаммад Джан Хамза (известный как мулла Джан) в присутствии одного из министров правительства «Талибана» в граничащей с Таджикистаном афганской провинции Тахор.

Мулла Джан, этнический пуштун, предупредил, что «если Таджикистан не прекратит вмешиваться во внутренние дела Афганистана, а Россия не будет стоять за спиной Таджикистана, то талибы захватят эту страну «в течение недели»», пишет «Хашт-е собх».

Сообщается, что мулла Джан сыграл важную роль в захвате талибами провинции Тахор.

Реакции властей Таджикистана на это заявление командира талибов не последовало, сообщает Таджикская редакция Азаттыка — Радио Озоди. Власти Таджикистана, как правило, не реагируют на заявления ответственных лиц «Талибана», поскольку Душанбе не признал власть талибов в Афганистане и между Душанбе и Кабулом нет дипломатических отношений. (azattyq.org)