Бойцы радикального движения «Талибан» захватили главный пограничный переход между Афганистаном и Таджикистаном Шер Хан Бандар в афганской провинции Кундуз, сообщает телеканал Al Jazeera.

«К сожалению, вчера утром и после часа боев талибы захватили порт Шир Хан, город и все пограничные посты с Таджикистаном», — заявил член совета провинции Халиддин Хакми.

Информацию о захвате подтвердил представитель «Талибана». По данным канала, некоторые служащие афганских сил безопасности покинули свои посты и бежали через границу.

Как отмечает Al Jazeera, захват Шир Хан Бандара стал наиболее значительным достижением талибов с момента активизации операций после решения США вывести свои войска из Афганистана. (Газета.Ру)