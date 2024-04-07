Визовый режим для поездок граждан Таджикистана в Турцию — временная мера. Такую надежду выразили в посольстве Турции в Душанбе и отметили, что транзит останется безвизовым.

Как передает ТАСС, согласно опубликованному уведомлению дипломатического представительства, транзитные поездки для таджикистанцев через Турцию при нахождении в нейтральной зоне аэропортов останутся безвизовыми. Режим вводится с 20 апреля, «до этой даты граждане Таджикистана могут поехать в Турцию без визы», отмечается в сообщении. Информацию о порядке получения визы в посольстве обещали сообщить в ближайшее время.

По информации на сайте Главного консульского управления МИД Таджикистана, для граждан республики с обычными паспортами был доступен въезд в Турцию на срок до 30 дней без визы. Обладатели служебных паспортов могут приехать без визы на 60 дней, дипломатических — на 90. В октябре 2021 года правительством Таджикистана было принято постановление, согласно которому с 2022 года в республику без визы на срок до 30 дней могут приехать граждане 52 государств, в том числе Турции.