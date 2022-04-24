Руководство радикального афганского движения «Талибан» решило разделить учебную неделю для студентов, исходя из пола учащихся, сообщает Ariana News.

Студенты обоих полов будут проводить в университете по три дня в неделю. Девушки будут учиться по понедельникам, средам и субботам. В свою очередь юноши будут посещать занятия по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Местное министерство высшего образования уже представило этот план афганцам.

По информации издания, данное решение было принято в согласии с преподавательским составом и самими студентами по результатам обсуждений и голосования. В ведомстве объяснили, что такой компромиссный шаг позволит женщинам продолжить свое обучение в вузе.