Движение «Талибан» (запрещено в России) установило контроль над уездом Сайед Карам в афганской провинции Пактия. Об этом в Twitter заявил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

По его словам, сторонники движения захватили два танка, а также оружие и боеприпасы. Он отметил, что правительственные войска отступили, а на сторону радикалов перешел глава местной полиции.

Напомним, в Афганистане на фоне вывода из страны американских войск обострилось противостояние правительственных сил и талибов, которые взяли под контроль значительные территории.

В пятницу сообщалось, что боевики захватили столицу афганской провинции Логар. До этого талибы взяли второй по величине город Афганистана Кандагар. В этой связи в МИД РФ оценили шансы боевиков на захват Кабула.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш тем временем заявил, что ситуация в Афганистане выходит из-под контроля (aif.ru)