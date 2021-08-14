Движение «Талибан» (запрещено в России) установило контроль над уездом Сайед Карам в афганской провинции Пактия. Об этом в Twitter заявил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.
По его словам, сторонники движения захватили два танка, а также оружие и боеприпасы. Он отметил, что правительственные войска отступили, а на сторону радикалов перешел глава местной полиции.
Напомним, в Афганистане на фоне вывода из страны американских войск обострилось противостояние правительственных сил и талибов, которые взяли под контроль значительные территории.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш тем временем заявил, что ситуация в Афганистане выходит из-под контроля (aif.ru)