Члены радикального движения «Талибан» в среду заявили, что граждане Афганистана должны сдать имеющиеся у них боеприпасы и оружие. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей талибов.

По его данным, талибы также заявили, что лидеры движения будут действовать открыто, а не оставаться в тени. «Постепенно мир увидит всех наших лидеров <…>», — приводит Reuters слова представителя движения. Он также сообщил агентству, что членам «Талибана» было приказано не праздновать факт установления контроля над Кабулом в результате последнего наступления.

15 августа боевики «Талибана» без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные государства эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.