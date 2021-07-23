Сделанные представителями движения «Талибан» заявления в ходе их переговоров в Москве позволяют говорить о том, что это «вменяемые люди». Соответствующее заявление в ходе вебинара «Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы» сделал глава российского МИД Сергей Лавров, который входит в федеральную пятерку «Единой России» на выборах в Госдуму, сообщает РИА «Новости».

«Недавно талибское руководство было в Москве, наш представитель с ними встречался. Они очень четко заявили, что они не имеют никаких планов создавать проблемы для центральноазиатских соседей Афганистана, что они будут бескомпромиссно продолжать бороться с ИГИЛ и что они готовы обсуждать с другими афганцами политическое устройство государства, потому что их до этого все обвиняли, что они хотят создать исламский эмират на основе законов шариата», — рассказал Лавров.

Кроме того, глава МИД призвал власти в Кабуле как можно скорее начать переговоры с талибами, а не пытаться «как можно дольше сохранить неопределенность».

В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан», которые завладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.