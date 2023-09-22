Расследование гибели миротворцев РФ дает результаты, виновные понесут наказание. Об этом глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщили в МИД РФ.

В сообщении уточнили, что переговоры министров иностранных дел двух стран состоялись на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Азербайджанская делегация вновь принесла извинения России за трагическую гибель 20 сентября в Карабахе военнослужащих российского миротворческого контингента (РМК)», — отметили в дипведомстве.

В МИД РФ подчеркнули, что Баку заверил российскую сторону в проведении самого тщательного расследования происшествия. Оно «уже дает результаты», виновные понесут наказание. (gazeta.ru)